"NESTOROVIĆ NAM JE DAO ULTIMATUM SA 'DA' ILI 'NE'" Član pokreta Mi glas iz naroda na Kurir TV o sastanku na kom je POČEO RASKOL

Od propagiranja zajedništva i sloge pod sloganom "glas iz naroda", do vriska i konflikta na ivici fizičkog obračuna.

To je amplituda političkog delovanja do juče vrlo perspektivnog pokreta "Mi - glas iz naroda" koji se prvenstveno vezuje za prof. dr Branimira Nestorovića.

Opisivani kao mogući "tas na vagi" za formiranje beogradske vlasti, preko noći su postali pokret sa okrnjenim članstvom i mnogobrojnim nerešenim pitanjima.

foto: Zorana Jevtić

O razlozima raskola, ali i šta će biti sa ovim pokretom, govorio je gost "Usijanja" prof. Jovan Janjić, član Pokreta "Mi - glas iz naroda".

S obzirom na to da je Nestorović zajedno sa politikologom Aleksandrom Pavićem napustio pokret, a Janjić je opisao kako je nastao celokupan konflikt.

- Smatram da pokret i dalje ostaje perspektivan. Dvojica naših članova, osnivača, napustili su pokret i to je ustvari prava informacija. Reč je o dosadašnjem nosiocu liste na republičkim i gradskim izborima, ali i jednom od osnivača politikologu Aleksandru Paviću. Zaista, svi smo zatečeni i tužni, neprijatno mi je da o tome govorim. Na jednoj strani se nalaze dvojica naših prijatelja, osnivača, a s druge strane nas petorica - započeo je Janjić, pa spomenuo sastanak na kojem su dobili ultimatum:

- Tužan sam što je do toga došlo, smatram da nije trebalo da dođe. To se desilo sinoć, imali smo sastanak posle dužeg vremena, a nameravali smo da isti traje nekoliko sati zbog nagomilanih obaveza koji stoje pred pokretom. Međutim, sa zakašnjenjem su došli Nestorović i Pavić, a prvo se nametnuo ultimativni zahtev Nestorovića, da on ima za nas samo dva predloga. Prvi je da njega odaberemo za predsednika stranke jer ga najviše napadaju u javnosti. Prva mogućnost je da ukoliko to ne prihvatimo, on napušta pokret i osniva novu stranku. Usledilo je glasanje, i videlo se da se njegovim predlogom većina ljudi ne slaže.

02:09 NESTOROVIĆ JE ZAKASNIO NA SASTANAK I DAO NAM ULTIMATUM Član pokreta otkrio: Glasali smo protiv, PRETIO OSNIVANJEM NOVE STRANKE

- Ne bismo imali ništa protiv toga, da se samo obrazložio predlog. Međutim, nama je postavljen ultimatum sa "da" ili "ne". Jednostavno i odgovor je bio takav. Od sedmorice, kada su čuli rezultate, dvoje su napustili stranku. Dok smo došli k sebi, konstantovali smo da su dvojica naših osnivača izrazili volju da napuste pokret. Sada smo u petočlanom sastavu, sa ravnopravnim statusom, to je i jedna od specifičnosti naše stranke, nismo liderska stranka, već se sve odlučivalo u kolektivu - rekao je Janjić.

Nedugo zatim je Janjić otvorio sumnju da pomenuti pokret ne bi uspeo, a da pored sebe nije imao šestoricu afirmisanih ljudi:

- Nekada smo se u šali i zapitali pred njim, jer je on bio nosilac liste, da li bi ovaj pokret uspeo da je on pored sebe imao šest nepoznatih ljudi. Nisam baš siguran. Postavio je ultimatum ljudima koji imaju sopstvene biografije i koji promišljaju. Oni su založili sebe i svoj ugled za neku ideju bez materijalnog ili nekog drugog interesa. Polazim od sebe, niko od nas nema interes, osim da uradimo nešto dobro i da doprinesemo političkoj i društvenoj sceni u Srbiji na stvaranju dobre volje, da se scene kultivišu. Naš cilj je stvaranje ambijenta dobre volje.

Podsetimo, prvi deo čin raskola dogodio se danas kada se pokret Mi glas iz naroda oglasio saopštenjem u kojem su naveli da je Nestorović tražio da bude predsednik , ali da za to nije dobio podršku, nakon čega su on i Aleksandar Pavić napustili pokret.

Nekoliko sati kasnije, razdor se nastavio, pa su saopštenje izdali Nestorović i Pavić, a u njemu su opisali, kako su naveli, "izuzetno neprijatna i neprihvatljiva dešavanja koja su dovela do tog raspleta", pominjući i pretnje fizičkim nasiljem.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:44 Branimir Nestorović