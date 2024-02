PUČ JE BIO SMIŠLJEN UNAPRED: Nestorović se ponovo oglasio, otkrio šta mu je Dodik savetovao! A evo šta će biti s Beogradom

Poslušao sam Milorada Dodika koji mi je rekao da sedam ljudi ne može ništa da vodi. Zato osnivamo stranku "Pravi Mi" čiji ću biti lider, kazao je za Sputnjik Branimir Nestorović, nosilac liste "Mi – glas iz naroda".

On smatra da je sve što se ovih dana dešava sa Pokretom unapred smišljeno.

- Ja sam zapravo izbačen i uklonjen da ne bih imao kontakt sa članovima, a pre svega sa ljudima koji su mi dali poverenje. Nisam se prodao vladajućoj koaliciji. Vrlo brzo ćemo znati ko se zapravo prodao. Ovo je ružna priča koja će se uskoro završiti, vrlo iznenađujuće - rekao je.

Istakao je da je ono što se dogodilo u četvrtak, kada su on i Aleksandar Pavić napustili sastanak pokreta, moralo da se desi, jer su se osnivači u stavovima mnogo razmimoišli. Sebi prebacuje samo jedno, što nije otišao ranije.

Upitan da li je na spornom sastanku prvi put ultimativno predložili da budete predsednik, kako tvrde predstavnici suprotnog dela pokreta, Nestorović je rekao:

- Da, zato što je napravljen haos u pokretu, počele su da se događaju čudne stvari. To sam uradio na nagovor Siniše Ljepojevića koji sad menja priču i govori da nismo bili pokret lidera. Da li zaista mislite da ja nisam mogao da osnujem svoj sopstveni pokret i budem predsednik, da li ima neko ko u to veruje? Da sam hteo da budem predsednik, bio bih od samog početka. Cela priča je potpuno smešna. Sve je bilo pripremljeno da oni mene izbace iz pokreta. U roku od 10 minuta izbrisali su sve moje pristupe pokretu, sajtu i svemu. To u 10 minuta ne može da se uradi tek tako. To je bio dvorski pokušaj puča.

Na pitanje da li je tačna tvrdnja njegovih rivala da je odluku da budete šef pokreta doneo nakon razgovora sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, Nestorovič je rekao da je to tačno.

- Da, tačna je. On je rekao da je ovo što mi radimo političko samoubistvo. Da sedam ljudi ne može da vodi ništa. To je tačno, po sedam dana se nismo sastajali, u međuvremenu se problemi nagomilavaju, niko ništa ne rešava, diskoordinacija je potpuna. Dodik mi je rekao još jednu stvar, pokret možeš da praviš samo sa političkim istomišljenicima, a Branko Pavlović to nije. To su sugestije koje mi je rekao Dodik, koje sam usvojio - rekao je.

Na pitanje šta znači to što su obe strane rekle da će ostati dosledne principima pokreta, Nestorović je kazao da mu je "zanimljiva priča o izvornim principima, jer su prekršeni hiljadu puta."

- Izglasali smo da kadrovsku politiku vodimo Siniša Ljepojević, Aleksandar Pavić i ja, a sve vreme su je vodili Dragan Stanojević i Branko Pavlović. I to mimo naše volje, uprkos izričitim zabranama da to rade. Da li je izvorni princip da jednog od osnivača izbrišeš u roku od 10 minuta sa svih društvenih mreža, da ne može da se obrati članovima pokreta. Na Telegramu je 17 hiljada ljudi ostalo bez mog odgovora. Neko je posle 5 minuta poslao poziv našim poslanicima da se sutradan svi nađu. Na osnovu čega, ja sam nosilac liste, to su i moji poslanici. Napisao sam da to nije zvaničan poziv, da se svako pojedinačno javi telefonom. Odmah su me blokirali na toj grupi. Šta to znači, da nisam više ni poslanik - upitao je.

Na pitanje hoće li novi pokret koji osniva podržati vladajuću koaliciju u Beogradu, rekao je:

- Ne znam ko može da je podrži, naša odbornička grupa ima kao posledicu svega što se dešavalo u pokretu, haos. Na jednoj strani imate dva odbornika u Skupštini grada, mene i Borislava Antonijevića, oni imaju sigurno dva, za dvoje ne znamo šta misle. Sad imamo tri puta po dva odbornika, oni mogu da govore samo u ime ta dva svoja odbornika. Naravno da mi nećemo podržati vlast. Da li smo se možda razišli zato što su oni protiv vlasti, a mi smo za vlast? To je insinuacija, budalasta. Možda su se oni prodali Vučiću, to ćemo videti. Glasanje će biti tajno, ako njihovi odbornici budu na sednici, znaćemo gde je dogovor. Onaj ko ne izađe pre glasanja, to je taj koji se prodao.

Govorio je i o odnosu snaga u parlamentu.

- Naših je sedam. Među njima su i dva poverenika, advokata koji su inače zastupnici Pokreta. Videćemo koliko njih ima, verovatno šest. Imaćemo verovatno dve odborničke grupe. Branko Pavlović je mimo nas odavno pričao da će da odvoji svoje poslanike kad prođe na listi i formira svoju poslaničku grupu, bilo mu je jako stalo da bude šef poslaničke grupe. Ovo nije iznenađenje. Inače, gradski odbori su uz nas Beograd, Novi Sad i drugi gradovi.

Nestorović je govorio i o rokovima za formiranje svoje stranke.

- Mi ćemo da budemo partija vrlo brzo, izuzetno brzo. Bićemo ozbiljna partija organizovana na drugim principima. Nećemo biti veće nesmenjivih staraca, bićemo vrlo operativni. Iako sam danas radio, ceo dan sam u kontaktu s ljudima. Sutra idemo na tribinu u Novi Sad, juče smo već bili u Lazarevcu. Sledeće nedelje Niš. Punom parom u pogonu i osnivamo stranku. Prošlo je vreme za pokrete, treba nam jaka stranka, imaćemo je vrlo brzo - rekao je.

