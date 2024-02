(NE)IZVESNO! Raskol kod Nestorovića otvorio novu mogućnost za većinu u Beogradu! EVO ŠTA SU OPCIJE

Novi i doskoro anonimni pokret "Mi - glas iz naroda" izazvao je već nekoliko političkih zemljotresa, ali ni ovaj poslednji, verovatno i najrazorniji, nije do kraja razrešio dilemu nastalu nakon beogradskih izbora. Erupcija nezadovoljstva, koja je u sredu pokuljala od osnivača pokreta u javnost, zapravo je napravila barem još jednu stazu ka formiranju vlasti u Beogradu, ocenjuju sagovornici Kurira. Ipak, saglasni su da je u ovom trenutku opcija raspisivanja novih izbora jednako blizu kao i okupljanje većine, uprkos burnim dešavanjima među akterima od kojih ona zavisi.

Tumačenja

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da izlazak Aleksandra Pavića i Branimira Nestorovića iz pokreta "Mi - glas iz naroda" otvara mogućnost da ostatak pokreta napravi postizbornu koaliciju sa SNS.

- Novi događaji u političku kombinatoriku ubacuju novu mogućnost, a to je da se napravi postizborna saradnja, ukoliko postoji volja među onim osnivačima koji su ostali u pokretu. Jer na taj način formalno može da se ispuni zahtev koji su Vučić i Šapić postavili. Oni su rekli da žele koaliciju sa čitavim pokretom ili da idu na izbore. Očigledno će pokret nastaviti da funkcioniše bez Nestorovića i Pavića. Ostalo je nejasno da li petorica osnivača koji su ostali podržavaju koaliciju sa SNS, a takođe ne znamo da li će SNS prihvatiti da napravi saradnju s pokretom bez Nestorovića i Pavića, s obzirom na to da ipak najveću težinu, a samim tim i najveći uticaj na izborni rezultat je imao Nestorović. I tu se vraćamo na pitanje tumačenja legitimiteta koje je i sam Vučić postavio - podseća naš sagovornik.

foto: Kurir

Komentarišući Šapićevu izjavu da će SNS o eventualnoj većini za Beograd pregovarati s Nestorovićem, Klačar kaže da ta poruka ima kontekst, a to je tumačenje legitimiteta, na kom SNS insistira.

- Šapić i Vučić su rekli da neće biti saradnje s pojedinačnim odbornicima, biće saradnje sa čitavim pokretom. Formalno, izlaskom Nestorovića i Pavića ta mogućnost je ostavljena. Sve vreme govorimo o tome šta će biti procena SNS u vezi sa ponavljanjem izbora. Ako procena SNS bude da bi novi izbori trebalo da se dese, onda će oni da insistiraju na tome da Branimir Nestorović nije želeo da napravi saradnju. Ako SNS iz nekog razloga odluči da je možda bolje da se ne ide na nove izbore, onda mogu da nađu formalno utemeljenje tako što će napraviti saradnju sa onim ljudima koji su ostali u pokretu "Mi". SNS je nedavanjem kvoruma na prvoj konstitutivnoj sednici zapravo odlučio da sebi da još 10-12 dana da analizira neke stvari - stanje u pokretu "Mi", istraživanja javnog mnjenja, izveštaj ODIHR... I kada sve to sabere, 2. ili 3. marta će odlučiti da li je bolje ići na ponovljene izbore ili ne. Sa onim što se desilo u sredu, oni imaju olakšanu poziciju, pošto mogu da nađu dovoljno argumenata i da se ide na izbore i da se ne ide. Sada je SNS lakše da obrazloži bilo koji odluku - objašnjava Klačar.

Kompromisi

Programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović ocenjuje za Kurir da će sve zavisiti od volje SNS da pravi kompromise.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Nije do kraja jasno kakav je sada status pokreta. Nisam siguran ko treba da donese glavnu odluku o tome da li dati podršku vladajućoj koaliciji da se formira skupštinska većina u Beogradu. Ali uvek ostaje to da nosioci mandata samostalno odlučuju da li će podržati formiranje gradske vlasti. Ni pokret niti stranka nemaju mehanizam da to spreče. Jednostavno, sada je sve na odluci samih odbornika s liste "Mi - glas iz naroda" da li će ili neće eventualno dati podršku. S druge strane, možda je to opcija za Aleksandra Šapića, ali možda ne i za Aleksandra Vučića. Videćemo da li će Vučić ulaziti u neke kompromise. Iz njegovih izjava se vidi da nerado ulazi u takvu vrstu rešenja, da uzima mandate, iako je to legalno i, kako on kaže, blizu legitimiteta. Međutim, razmišlja i o ponavljanju izbora. Dakle, da li pokret postoji ili ne, ne menja mnogo donošenja odluke. I dalje su šanse podjednake i za izbore i za pravljenje kombinatorike - smatra sagovornik Kurira.

Aleksandar Šapić Čekamo Nestorovića ili novi izbori 20. maja Kandidat SNS za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će izbori za Skupštinu grada Beograda, ukoliko ne bude formirana većina do 1. marta, morati da budu ponovljeni oko 20. maja, dok izbori za beogradske opštine i lokalni izbori ne mogu da budu pre juna. foto: Foto: Grad Beograd - Tako zakon kaže. To je izlazak na izbore dva puta. Moramo da budemo svesni koliko je to novca, vremena, zastoja. I videćemo, možda opet dođemo u istu ovu situaciju, pa će morati da se donesu neke odluke - rekao je Šapić za televiziju Hepi. On je poručio da će SNS formirati većinu s pokretom "Mi - glas iz naroda" samo ukoliko to prihvati jedan od osnivača pokreta Branimir Nestorović, za koga smatra da jedini ima legitimitet da pregovara. Kako je naveo, razgovori s nosiocem beogradske liste "Mi - glas iz naroda" Aleksandrom Jerkovićem, koji je bio spreman na pregovore o formiranju većine, obustavljeni su, jer je SNS "želeo da podigne lestvicu legitimiteta". - Nećemo da napravimo vlast, kako je Vučić rekao, delimično legitimnu. Mogu čak da kažem i potpuno legitimnu, jer Jerković ima svoj pokret. Nismo mi odlučivali kako će da se zove njihova lista i da će on biti kandidat za gradonačelnika, nego oni - naglasi je Šapić.

foto: Kurir

