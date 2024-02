"NESTOROVIĆ UVREĐEN IZAŠAO IZ POKRETA I NASTAVLJA RUŠENJE!" Kovač za Kurir: Naravno da mu želja neće proći, NIJE OVO NJEGOV POKRET

Jedan od sedam osnivača pokreta "Mi - Glas iz naroda" Mitar Kovač izjavio je danas da se taj pokret nije razišao i da će u nedelju biti organizovana izborna skupština, radi prerastanja pokreta u stranku.

Prof. dr Mitar Kovač je u intervjuu za Kurir televiziju otkrio istinu o političkoj temi broj jedan u Srbiji - potresi u pokretu "Mi glas iz naroda".

- Nažalost, posle rezultata koje je pokret "Mi" ostvario na izborima i problema oko Beogradske vlasti, nastavio se proces pritisaka na pokret sa namerom razbijanja, ucenjivanja i pridobijanja ljudi za rešavanje tog problema Beogradskih izbora. Posle Jerkovića i njegovog preletanja, mislili smo da neće doći do problema iznutra. Pogrešili smo, ponovo je iznutra došao problem, pre svega mislim na doktora Nestorovića koji je potražio izgovore da izađe iz pokreta i da nastavi rušenje pokreta - rekao je Kovač i dodao:

foto: Kurir televizija

- Nikada niko, od nas sedmorice nismo pomišljali na takav jedan scenario, ne njegov, nego bilo čiji, ali eto desilo se. Mi smo imali upravo nesreću da nosioci obe liste i na Beogradskim i na parlamentarnim izborima budu u suštini ljudi koji su skloni da preletaju, zahvaljujući nekim pritiscima, angažmanima ili projektima. To ne može služiti na čast prvenstveno njima, a mi najviše osećamo odgovornost prema biračima.

Šta je sa biračima koji su prvenstveno ukazali poverenje profesoru Branimiru Nestoroviću?

- Birači nisu prvenstveno Nestoroviću ukazali poverenje, to je njegova procena jer je najviše prisutan u medijima. Čak je u medijima izgrađena slika o Nestorovićevom pokretu. To je lažno i spin u medijima od početka. Niti je to bio njegov pokret, to je pokret sedam osnivača, ali on je pristupan bio najviše i pre, zato je bio nosilac liste i to je naša bila procena. Ali on je to zloupotrebio da izgradi neki kult ličnosti, ultimativno izašao pred nas sedmoricu i rekao ja hoću da budem novi upravnik. Odnosno da bude taj koji je predsednik stranke, koji neprikosnoveno donosi odluke. Naravno da ta njegova želja nije prošla i on se tako uvređen našao u poziciji da istupi iz pokreta. To nije smeo biti razlog za njegov izlazak - istakao je Kovač.

foto: Zorana Jevtić

Da li su uvideli Nestorovićevu drugu stranu ranije i zašto nisu reagovali?

- Nije on bio takav na početku. U utorak je izašao sa tim zahtevom. Eksplicitno nikada ga pre nije ni pominjao. Pri radu na statutu bio je spreman da i dalje nastavimo. Ali neki ljudi više vole medije, neki manje. Žele da se eksponiraju, ali očigledno je da i on to želi. Da je čovek koji želi da vlada autoritarno, a i da je prisutan u medijima - tvrdi Kovač.

Kakvu sad budućnost pokreta "Mi - glas iz naroda" mogu da očekuju građani?

- Pokret je ostao, većina je tu, pet osnivača su u pokretu. Mi nastavljamo svoj normalan rad. Mi smo upravo izrazili bojazan zbog naših birača u smislu njihovog poštovanja. Puno je ljudi koji nam pišu "neće te nas izneveriti?", naravno da nećemo. Nakon ovog perioda sa medijima, mi idemo u izgradnju pokreta kao stranke. Već u nedelju imamo osnivačku skupštinu po gradovima Srbije. Podrška je apsolutna na našoj strani. Verujem da građani uviđaju da taj kult ličnosti na kome se do sada nije izgradila stranka, do sada se nije izlazilo sa takvim modelom na izbore. Da će videti da je Nestorović, kao i Jerković, deo jednog projekta urušavanja pokreta - naveo je Kovač.

05:31 NESTOROVIĆ UVREĐEN IZAŠAO IZ POKRETA I NASTAVLJA RUŠENJE! Kovač za Kurir: Naravno da mu želja neće proći, NIJE OVO NJEGOV POKRET

Šta je sa sukobom sa Stanojevićem o kojem su mediji pisali?

- Mislim da je taj sukob oko Stanojevića i neki fizički mogući kontakt i kao problem knjigovođe. Da je to isfingiran problem za medije, da bi se našao razlog da on napusti pokret. Tako da mislim da je žalosno da čovek koji je vodio listu, odnosno bio vodeći na listi, napusti pokret. To je ono kao kapetan Lađa napušta Lađu, to je njemu na čast. Mislim da ljudi u Beogradu, u Srbiji prepoznaju da to nije njemu prvi slučaj. Puno je organizacija pokreta partija koje je neslavno napustio i nema taj koalicioni kapacitet koji treba da deli sa ljudima sa kojima je izgradio neki pokret - rekao je Kovač.

U petak 16.2.2024. posle organizacionog skupa u Pančevu, Dragan Stanojević je pokušao da isprovocira Aleksandra Pavića tako što mu je pretio fizičkim nasiljem na javnom mestu i lično ga uvredio. Razlog za Stanojevićevu nervozu je bio jednostavan. Firma zadužena za knjigovodstvo naše izborne liste nas je obavestila da ne želi više da sarađuje sa nama zbog u najmanju ruku upitnih zahteva koje joj je postavljao Stanojević, o čemu su obavešteni dr Nestorović, Siniša Ljepojević i Aleksandar Pavić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:09 NESTOROVIĆ JE ZAKASNIO NA SASTANAK I DAO NAM ULTIMATUM Član pokreta otkrio: Glasali smo protiv, PRETIO OSNIVANJEM NOVE STRANKE