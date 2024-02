NESTOROVIĆEV NAJBLIŽI SARADNIK OTKRIVA ZA KURIR KO JE TRAŽIO DA BUDE PREDSEDNIK POKRETA: Antonijević izneo sve detalje

Poslanik i odbornik sa liste "Mi - Glas iz naroda" Borislav Antonijević koji je jedan od bliskih saradnika Branislava Nestorovića za Kurir priča kako je došlo do raskola sa doskoro biskim saradnicima iz istoimenog pokreta. Antonijević je za naš portal govorio i o situaciji u vezi sa formiranjem vlasti u Beogradu.

Govoreći o raskolu u pokretu on ističe da kad neko napravi grešku da za tu grešku odgovara.

- Mora da se zna da kad neko napravi grešku za tu grešku mora da odgovara. Hoćemo da uvedemo društvo i sistem lične odgovornosti, da svako stane iza svojih poteza, a ne da to bude kolektivno. Znači, dođe čovek upropasti firmu i kaže ne, firma je kriva. Nije prijatelju firma kriva - krv si ti. I za to što si uradio treba da odgovaraš. Tako su oni tražili odgovornost Branka Pavlovića jer je konkretno on doveo Sašu Jerkovića koji je napravio to što je napravio. Međutim, nije postojala većinska volja da se to tako procesuira... Posle je primećeno da jedan od članova koji je imao pristup finansijama podiže novac bez obaveštenja ostalih. Šta radi sa tim novcem niko ne zna, niti je bilo ko razmišljao u tom pravcu. Kada je pozvao knjigovođa i kada je upozorio na takva dešavanja onda su rekli: "Čekajte, o čemu se ovde radi", a kada su ga pitali onda je on čovek fizički nasrnuo i rekao: "Šta imaš ti mene da pitaš". Nije to način dešavanja u akademskom svetu. Treća stvar, mi smo veliki borci protiv toga. Svako treba da bude po obrazovanju ono što jeste - ne treba sebi da pripisuje titule niti šta drugo. Ako si to - to si, ako nisi - nisi. Lažne titule i lažne diplome je ono što hoćemo da iskorenimo iz ovog društva... I sad vi imate čoveka koji se predstavlja kao ekonomista. U jednom momentu mu kažu ti si ekonomista, a gde si završio fakultet... - priča Antonijević ne želeći da imenuje o kome se tačno radi.

foto: Kurir tv

On potom navodi:

- Imate ljude koji su profesora zvali i rekli: "Daj Bane, molim te, idi tamo i insistiraj da ti budeš predsednik jer ovo stanje više ne može da se podnese i ovo ovako nije u redu. I onda Bane dođe i to uradi i šta se onda desi - ti isti ljudi koji su ga terali da to uradi ga ne podrže. Onda se razmišlja - je l vi to radite smišljeno i ciljano? E onda da se zapitamo ko je podneo najveći udar u pokretu "Mi - glas iz naroda", ko je najtransparentnija ličnost u pokretu "Mi - glas iz naroda", a nikada o tome nije pričao, nikada to nije potencirao niti tražio bilo kakva veća prava u odnosu na ostale, profesor Nestorović, i ko bi trebalo da bude predsednik pokreta "Mi - Glas iz naroda" - profesor Nestorović. To je potpuno normalno - navodi Antonijević.ž

Antonijević pojašnjava i da nije pokret "Mi - Glas iz naroda" izašao na izbore nego je izašla grupa građana "Mi - Glas iz naroda" na izbore i to sa dve liste.

- Većina u grupi građana je uz profesora Nestorovića, što će reći da oni nemaju većinu. To što će oni da kažu da imaju većinu to je lažno i to ne treba da rade. To je istina o tome. Da li je to sad neko planirao od samog starta - zanate one priče službe rade, teorije zavere.. mislim, sve je moguće... Mi to tako ne gledamo i nastavljamo dalje. Nećemo stati. Nama su se javili ljudi iz preko 20 gradova u Srbiji da svi jesu glasali zbog profesora Nestorovića i zbog nas ostalih i da ostaju uz nas i profesora. Samo je sad ružno razvlačenja u medijima - pojašnjava Antonijević.

Antonijević navodi i da oni neće davati nikome legitimitet.

- Ostajemo čvrsti u stavu da nećemo praviti nikakve zajedničke koalicije da bi se formirala neka provizorna vlast u Beogradu. Ostajemo čvrsto pri našem stavu i pri svim izjavama koje smo davali, i pre izbora, i posle izbora. Nećemo formirati zajedničku vlast ni sa kim niti bilo kome davati legitimitet zato što bi to bilo nečasno prema našim glasačima - naglašava sagovornik Kurira.

Upitan da li to znači da idemo na izbore, kazao je:

- Idemo na izbore.

On nije želeo da odgovara na optužbe koje dolaze iz drugog tabora ni o tome da su, kako su ih nazvali, preletači.

- To kategorisanje i pričanje loše jedni od drugima ne treba da bude svojsveno - dodao je on.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

02:09 NESTOROVIĆ JE ZAKASNIO NA SASTANAK I DAO NAM ULTIMATUM Član pokreta otkrio: Glasali smo protiv, PRETIO OSNIVANJEM NOVE STRANKE