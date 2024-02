KO JE NA KOGA NASRNUO I ŠTA SE TAČNO DESILO NA SPORNOM SASTANKU NA KOM JE PUKAO NESTOROVIĆEV POKRET: Dragan Stanojević za Kurir

Sukob u nekadašnjem pokretu "Mi - Glas iz naroda" ne prestaje! Dragan Stanojević, jedan od osnivača Pokreta, koga su kolege Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić u jučerašnjem saopštenju optužili da je vređao i pokušao fizički da napadne Pavića na spornom sastanku na kom je i došlo do razlaza, za Kurir tvrdi na "nikakvog nasilja nije bilo, te da se Pavić prema njemu postavio nasilnički, dok su uvrede bile obostrane."

Stanojević za Kurir poručuje da je "potpuna laž da je napao i vređao Pavića", što, kako kaže, može da potvrdi preostalih pet članova pokreta koji su bili prisutni.

- Sve je počelo nakon jednog razgovora u Pančevu gde smo imali tribinu. Nakon što smo izašli, pitao sam na ulici Pavića da li je on pričao kako sam ja tražio knjigovođi da mi vrati 150.000 dinara koje sam dao za pokret. To je potpuno suludo! Iako sam dao barem 20 puta više novca za pokret u predizbornoj kampanji, nisam nikome tražio da mi novac vrati, pogotovo ne knjigovođi koji je pritom od Branka Lukića šurak - tvrdi Stanojević.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Petar Aleksić

Pavić je, dodaje, burno reagovao na njegovo pitanje.

- Nije mi odgovorio da li je on to zaista rekao, već je krenuo na mene i počeo da viče "ko je to tebi rekao?". Meni je, naime, rekao Siniša Ljepojević, jer je Pavić to rekao pred njim i Nestorovićem. Ali nisam hteo da mu otkrijem ko mi je rekao, pa me je napao govoreći: "odakle ti znaš, ti nas špijuniraš, prisluškuješ...". I Nestorović me je optužio da im prisluškujem telefone, što je potpuno suludo - kaže Stanojević.

Kako navodi, potom je na sastanku pred njima pozvao knjigovođu i stavio ga na spikerfon, a on je, kaže, potvrdio da te optužbe nemaju nikakve veze.

- Pa i da sam mu tražio da mi vrati novac, on to ne bi mogao ni dozvolio. Račun je otvoren na Nestorovića, a računovođa je pritom Lukićev šurak, to je kao neka porodična priča. Jeste tada usledio verbalni duet mene i Pavića koji se meni uneo u lice i jesu obostrano izrečene uvredljive reči, ali nikakvo fizičko nasilje nije bilo kako tvrdi - tvrdi Stanojević.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, prethodno su Nestorović i Pavić u saopštenju naveli da jeste tačno da su napustili sastanak osnivača Udruženja građana koji je održan u utorak, 20. februara.

- Međutim, tom napuštanju su prethodila izuzetno neprijatna i neprihvatljiva dešavanja koja su dovela do tog raspleta... Posle organizacionog skupa u petak, 16. februara, u Pančevu, Stanojević je pokušao da isprovocira Pavića tako što mu je pretio fizičkim nasiljem na javnom mestu i lično ga uvredio. Razlog za Stanojevićevu nervozu je bio jednostavan. Firma zadužena za knjigovodstvo naše izborne liste nas je obavestila da ne želi više da sarađuje s nama zbog, u najmanju ruku, upitnih zahteva koje joj je postavljao Stanojević, o čemu su obavešteni Nestorović, Ljepojević i Pavić - naveli su, između ostalog Nestorović i Pavić.