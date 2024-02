"MI PRAVIMO POLITIČKU PARTIJU I IZLAZIMO NA PONOVLJENE IZBORE" Oglasio se Nestorović nakon raskola u pokretu

"MI pravimo političku partiju i izlazimo na ponovljene izbore! Nastavljamo MI ideju koju smo započeli", napisao je večeras na svom X nalogu nekadašnji osnivač pokreta "Mi glas iz naroda", Branimir Nestorović.

Nestorović je takođe istakao su "Branko Pavlović i Dragan Stanojević izabrani za poslanike zahvaljujući Branimiru Nestoroviću".

МИ правимо политичку партију и излазимо на поновљене изборе! Настављамо МИ идеју коју смо започели! pic.twitter.com/NVgqtKm01i — Др Бранимир Несторовић (@DrBranimir) February 22, 2024

- Od početka pokušavaju da nas izbace. Cilj je bio da iskoriste našu popularnost kako bi došli do poslaničkog mesta - ističe Nestorović.

U nastavku je objavio i nekoliko segmenata iz gostovanja u jutarnjem programu.

Kako je naveo, njegov dojučerašnji saradnik Branko Pavlović je bez njegovog znanja osnivao odbore po Srbiji, kao i to da je srpsku narodnju nošnju nazvao "klovnovskim odelom".

- Branko Pavlović je mimo mog znanja u moje ime osnivao odbore po Srbiji i to mu je zamereno. Za profesora Ševarlića i srpsku narodnu nošnju izjavio da je to "klovnovsko odelo". Nažalost, nismo prepoznali da on nema puno srpskog u sebi.

Бранко Павловић је за професора Шеварлића и српску народну ношњу изјавио да је то "кловновско одело". Нажалост, нисмо препознали да он нема пуно српског у себи. pic.twitter.com/OxDcskB7aF — Др Бранимир Несторовић (@DrBranimir) February 22, 2024

Podsećamo, petorica predstavnika pokreta "Mi - Glas iz naroda" rekli su danas da ostaju pri stavu da je potrebno ići na nove izbore u Beogradu i najavili da njihova dva odbornika u Skupštini grada neće podržati vlast, kao i da su u procesu formiranja stranke.

Nosilac izborne liste na republičkim izborima "Mi-Glas iz naroda" Branimir Nestorović najavio je ranije da je zajedno sa Aleksandrom Pavićem u procesu osnivanja nove stranke, kao i sa ljudima koji ga podržavaju.