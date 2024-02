"NESTOROVIĆ JE MANIPULATOR OD PRVOG DANA!" Čeda Jovanović nikad oštrije: Takvi GUTAČI VATRE nam izlaze poslednjih 10 godina

Pokret "Mi glas iz naroda" juče su napustili njegovi osnivači - Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić.

Pokret je na svom sajtu saopštio da je "tokom procesa preobražaja pokreta" došlo do izvesnih nesporazuma unutar rukovodstva koje čini sedam članova, i da su Nestorović i Pavić "demonstrativno napustili pokret".

Čedomir Jovanović, predsednik LDP, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o raskolu liste "Mi glas iz naroda".

- Ništa drugog nisam ni očekivao od tih ljudi. Zbog toga što je od početka to bila prevara i na kraju se tako i završila. S tim što su u prvom trenutku varali društvo, a sada varaju jedni druge. Politika je ozbiljan posao u svakom normalnom društvu, ovde kod nas to nije slučaj i zato nam ovi gutači vatre tako izlaze u epizodama na izbore i to traje poslednjih deset godina. Setite se kakva je galerija likova prošla kroz srpsku politiku i šta je iza sebe ostavila. Nije sporno da ljudi imaju potrebu za nekim novim licima u politici, da su ljudi siti nekih tradicionalnih političkih organizacija, da žele nešto dinamičnije, drugačije, bliže, neposrednije, nekonvencionalnije. Ali za mene, Nestorović je pre svega veliki manipulator od prvog dana i ne čudi me sve ovo što se sada dešava. Bilo bi lepo da postoje neki kriterijumi koji moraju da ispune, koji se bave politikom i koji od ljudi traže podršku. Onda bi ova zemlja bila mnogo drugačija, ali kada vas vode budale i ludaci, onda je dobro što smo živi. Ne mislim sada da su to oni, ali to što su oni radili je čist bezobrazluk - rekao je Jovanović.

U prethodnih nekoliko dana trebalo je Nestorovićev pokret da se odluči kojoj strani će se prikloniti kako bi se formirala beogradska vlast ili da se ide ponovo na izbore. Voditeljka je povodom ovog slučaja upitala Jovanovića šta se može očekivati.

- Mogu da podele jedno dva miliona ludačkih košulja Beograđanima, pa da onda formiraju takvu vlast. Nekada je ovaj grad vodio Bogdan Bogdanović. Žak Širak je tokom posete Beogradu, nakon zdravice Bogdana Bogdanovića, ustao i prvo se izvinio zbog toga što ne govori tako lepo francuski jezik, kao naš gradonačelnik. A Branko Pešić je svakog jutra, polazeći iz svoje kuće u Zemunu na posao do Skupštine grada, obavezno stao na autobuskoj stanici i napunio automobil onima koji žure i ne mogu da čekaju autobus. Sve što Beograd čini metropolom, stvorila su ta dva čoveka. Mi smo imali Beograđane. Onda je ta luda politika i takvi ljudi u strankama od Beograđana napravila partijske vojske - rekao je Jovanović i dodao:

- Uvek posle svakih izbora, pola Beograda pobednika, druga polovina poražena. To je tako već 30 godina, a nama je potreban beogradski duh, potrebni su nam Beograđani. Potreban je gradonačelnik koji će biti prijatelj svakoga od nas, nekome kome možemo da se obratimo, zatražimo pomoć, savet, utehu, podršku, sve ono što nam je kao građanima ovog divnog grada potrebno. Nisu nam potrebne podele na dođoše i oni koji su Beograđani, na one koji su seljaci iz prigradskih opština, i oni koji su elita ovde u centru. Ja sam odrastao na Novom Beogradu i to je kičma mog života. Ta novobeogradska kultura koje i danas ima tako malo i na Novom Beogradu gde i dalje živim, ali i u čitavom gradu. Nekada je lepa devojka, bila lepa devojka, a danas za nju kažu da je starleta. Uspešan čovek i bio uspešan čovek kome smo se divili, a ne lopuža kakvog ga danas doživljavamo. Tako da Beograd mora da se leči sam od sebe i od ovih likova koji su ga zaludeli.

