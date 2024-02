"PALI SU NA PRVOM IZAZOVU, NJIHOVI GLASAČI SU NEZADOVOLJNI" Zubenica bez dileme: Bili su opcija ljudi koji traže alternativu!

Pokret Branimira Nestorovića "Mi, glas naroda" doživeo ja raskol nakon sastanka u kojem je nosioc liste dao ultimatum.

Budućnost će pokazati da li će se iz ovog pokreta formirati nekoliko političkih struja, ali svakako da glasači nisu ostali ravnodušni ovakvom neorganizacijom jednog od, pomatralo se, perspektivnih pokreta.

Gost "Pulsa Srbije" koji je analizirao ovu temu jeste Mišel Zubenica, politički analitičar.

01:43 PALI SU NA PRVOM IZAZOVU, NJIHOVI GLASAČI SU NEZADOVOLJNI Zubenica bez dileme: Bili su opcija ljudi koji traže altenrativu!

- Očigledno nemaju dovoljno političkog iskustva da izdrže ovaj momenat, taj neki pritisak, i da donose odluke koje mogu da im dovedu budućnost. Oni su se na prvom izazovu okliznuli i vrlo je upitno da li oni mogu da prežive do nekih budućih izbora.

Potom je komentarisao kakvu reakciju njihovih glasača očekuje, s obzirom na to da su smatrali da je pokret nešto snažniji:

- Sigurno će doći do velikog razočaranja, videli smo njihove izjave nakon završetka izbora, najavljivali su da je to samo početak i da će u budućnosti biti glavni konkurenti za vlast. Teško da bi to i postigli da su ostali, smatram da bi bili neka vrsta Radikala iz devedesetih godina. Možda popularna politička organizacija, pokret ili stranka. Mada bez jasne politike, nikada ne bi mogli da se domognu neke vlasti. Oni su bili opcija nezadovoljnih ljudi, oni su došli kao alternativa.

Kurir.rs

Bonus video:

