KO IMA LEGITIMITET DA PREGOVARA Totalna konfuzija u emisiji! Kovač: Nećemo ući u gradsku vlast ni sa opozicijom, ni sa vlasti

Pokret "Mi glas iz naroda", koji je ostvario uspeh na decembarskim izborima, od juče više ne postoji u originalnom sastavu.

Dvojica osnivača, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić, napustili su pokret i osnovali novi pod nazivom "Pravi MI", i tako dodatno zakomplikovali već ionako komplikovanu situaciju na beogradskoj političkoj sceni.

Zašto Nestorović nije dobio dovoljno glasova da bude predsednik stranke? Koliko će poslanika, a koliko odbornika imati? Koja struja, i da li postoji još neki blok u ovom pokretu?

Na ova pitanja odgovorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije prof. dr Mitar Kovač, pokret "Mi - glas iz naroda", Jelena Pavlović, pokret "Pravi Mi" i politički analitičar Marko Matić.

- Jedna nova energija i drugačiji nastup pristupa politici, nije forma naziva. Takođe i nije forma načina, da li je to politička stranka ili pokret. Dakle, ja se zaista ne opterećujem tim ko će da se zove "mi", a ko će da se zove "pravi mi". Za mene su to potpuno irelevantne stvari. Mislim da se malo napravila zaista sapunica kako se to u narodu kaže oko svega. Stvari su daleko jednostavnije, možda je došlo do nekih malo težih i neprilagođenih stvari. Meni je zaista žao zbog toga, ali suština je vrlo jasna. Došlo je do razmimoilaženja oko daljeg funkcionisanja. Dakle, postojao je pokret "Mi - glas iz naroda", to je udruženje građana - rekla je Pavlović i dodao:

- Na izbor je izašla grupa građana, gde sam bila i ja, tako da ta grupa građana je, shodno Zakonu o političkim aktivnostima, bila sačinjena od deset ljudi. Naravno kombinacija osnivača pokreta i građana, kao što sam ja. To je bila neka druga forma. Nakon toga je bila dalja sudbina, da li će se ići i dalje kroz takvu neformalniju vrstu ili će se ući u jednu čvršću strukturu, a to je formiranje političke stranke. Upravo to je tačka, gde je došlo do različitih mišljenja, svako ima pravo na svoje mišljenje, da li je bolje jedno ili drugo, vreme će pokazati. Sukob je nastao oko toga što pet ljudi, koji su ostali na neki način da insistiraju na formiranju političke stranke je zamislio da njih sedam glasuju po jednokom principu.

03:26 JELENA PAVLOVIĆ IZ POKRETA PRAVI MI ZA KURIR TELEVIZIJU: Zbog ovog je pošla za Nestorovićem

Kovač je potom istakao zašto su se odvojili.

- Posle Nove godine smo se u širem formatu susretali u okviru pokreta. Nas sedmorica smo radili na statutu. Mislim da to može da funkcioniše gde postoji sabornost, tu gde ne postoje sujete, gde ne postoji mišljenje da je neko važniji od drugog. Postignuta je saglasnost da u novoj partiji, novoj stranci, novom pokretu i dalje ostaje metod odlučivanja sedmorice, ali to ne znači da će personalno ta sedmorica ostati do veka. Niti je tako zamišljena organizacija, ali jeste zamišljena neka da kažem opcija bezbednosti pokreta u smislu da se ne može uticati na jednu ličnost olako u smislu potkupljivanja, ucenjivanja i koje kakve i forme diskreditacije. Nažalost to nije doktor Nestorović prepoznao - rekao je Kovač i dodad:

- Posle je otvoreno rekao da je razgovarao sa Dodikom i da mu je on rekao "ma pravi ti stranku klasičnu, ti si taj koji je prepoznat, koji treba da se pita" i on je to nama saopštio na tom sastanku. Naravno da ne bi ulazio u detalje, glasanjem nije dobio većinu, demonstrativno je napustio, pratio ga je Pavić. Ja lično mislim da je velika šteta što je Pavić je otišao, možda bi se i on ohladio, urazumio i vratio.

02:12 MITAR KOVAČ U JUTARNJEM PROGRAMU REDAKCIJA NA KURIRU: Ovo je njegova verzija raskola pokreta Mi - glas iz naroda

Marko Matića politički analitičar rekao je da je Branimir Nestorović čovek koji ne može da pripada nekoj organizaciji i da je promenio mnogo stranaka.

- Setimo se on je čovek koji je krizni štab napustio odmah posle mesec dana - rekao je.

04:20 MARKO MATIĆ U JUTARNJEM PROGRAMU KURIR TELEVIZIJE: Nestorović je napustio i Krizni štab posle mesec dana

Pavlović smatra da će ljudi koji su izašli na glasanje i glasali za Nestorovića, uradi ti to opet.

- Moj koncept je uvek bio da se stavljaju teme i ljudi koji mogu na njima da rade, a ne da napravimo jednu okoštalu strukturu. Gospodin Kovač kaže statut, ja statut nikada nisam videla. Građani se zbog nečega opredeljuju. U toj opciji svako je zbog nekoga glasao. Glasali su za Nestorovića i idalje će biti Nestorović. Videćete i sami, nema potrebe ja da vam priča - rekla je Pavlović.

foto: Kurir televizija

Kovač pak smatra da će glasači uvideti koliku je grešku napravio Nestorovič.

- Najžalije mi je glasasča koji su u tom broju glasali za nas. Mislim da će oni razumeti da nije smeo Nestorović da donese ovakvu odluku i ugrozi budućnost ne samo ove naše celine, nego budućnost cele Srbije. U smislu stvarne alternative, a to je ova suverenistička alternativa koja nije podčinjena ni Briselu, ni Vašingtonu - rekao je Kovač.

foto: Kurir televizija

Kovač je potom naveo da pokret "Mi glas iz naroda" ostaje pri stavu da neće koaliciju ni sa vlasti, ni sa opozicijom.

- Mi smo doneli odluku da ćemo se boriti za nacionalne interese pre godinu i nešto dana. Imali smo taj inicijalni prvi sastanak. Posle je to formalizovano u udruženje građana. Iz tog udruženja građana nastala je priča oko izlaska na izbore, o čemu je Jelena rekla u čemu su učestvovali novi ljudi. Pokret i dalje postoji registrovan od nas sedmorica, a petorica su ostala u pokretu. Ne zanima me Šapić, naš stav ostaje ne promenjen. Nećemo ući u gradsku vlast ni sa opozicijom, ni sa SNS i SPS. Pritisak smo osećali konstantno i taj pritisak vlasti je doveo do ovog raskola koji imamo danas - rekao je Kovač.

Pavlović smatra da bi pravljenje bilo kakve koalicije u ovom trenutku bilo loše i da bi najpoštenije bilo da se opet izađe na izbore.

- U grupi građana postoje tri lica koja su ovlašćena da zastupaju grupu građana. To je Branko Lukić, ja i Branimir Nestorović koji je ovlašćen za finansije. Tako da 5 lica koja su ostala i pošto poto insistiraju da se zovu i dalje "Mi - glas iz naroda" ne mogu ni opštinski odbor da osnuju osim ako ne osnuju partiju. Oba ovlašćena lica uključujući i Nestorovića su na jednoj strani - rekla je Pavlović i dodala:

foto: Kurir televizija

- U ovakvim situacijama ja nikako ne bih savetovala da se vrše bilo kakve koalicije. Jer bi one bile neprirodne. O čemu se radi? Radi se o jednom delikatnom momentu gde postoje određene tenzije. Videli smo posebno između dva najveća bloka. Tako da u toj situaciji i plus dodatno ovoj sada, osloniti se na bilo kakvu vezu pojedinaca koji možda i ne predstavljaju stvarnu volju građana, mislim da nije politički mudro, ni pametno. Najpoštenije i najčistije je ponovo izaći na izbore, videti kako to zaista izgleda i ko zaista ima većinu u Beogradu. Ne ko ima većinu, nego da malo više pričamo na kojim temama se mi nalazimo, a na kojima se ne nalazimo.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:37 Stanojević iz pokreta Mi-glas iz naroda otkriva detalje o RAČUNU, NOVCU I UPLATAMA