VULIN ODGOVORIO HRVATSKOM MINISTRU: Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, to Hrvatska ne može da razume, jer nema braću, ima gazde

Doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je večeras u odgovoru hrvatskom ministru Gordanu Grlić Radmanu da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, to Hrvatska ne može da razume, jer nema braću, ima gazde.

"Potomci ustaša i kada govore o Rusiji, misle na Srbiju. A pošto su Hrvati NDH dva puta dobili od Nemačke, 1941. godine i 1991. godine, oni i ne mogu da razumeju da Srbi svoju državu nisu dobili ni od koga i da zato nikome ne duguju ni ropsku odanost, ni pseću poslušnost. Srbija je odlučila da ne izda braću i da ne uvodi sankcije Rusiji, to nije sedenje na dve stolice, to je karakter i stav, a Hrvatska to teško može da razume, jer ona nema braću, ima samo gazde", poručio je doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na izjavu ministra spoljnih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana koji je kazao da Srbija mora da odluči na čijoj će stolici sedeti.

(Kurir.rs)