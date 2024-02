POSLEDNJI INCIDENT JE SKORO 500. NAPAD NA SRBE SA KiM! Drecun: Godinama se generiše netrpeljivost i mržnja Albanaca prema Srbima

Doskorašnji predsednik Odbora za KiM Milovan Drecun izjavio je danas, povodom napada dvojice Albanaca na maloletnike u Lapljem Selu i napada na sveštenika SPC u Prizrenu, da je to skoro petstoti napad na srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i srpsku imovinu od kada je na vlasti kosovski premijer Aljbin Kurti, prenosi RTV.

- Godinama, decenijama i vekovima se generiše jedna netrpeljivost i mržnja Albanaca prema srpskom narodu i Kurti sad to veoma vešto podgreva. Time stvara uslove da se niko ne ustručava da fizički ugrožava srpski narod, da ih maltretira verbalno i da ugrožava njihovu imovinu - rekao je Drecun za TV Pink.

On je dodao da prištinske vlasti ne štite dovoljno Srbe na Kosovu, kao i da ih tretiraju kao građane drugog reda.

- Fizičkom silom se primenjuje nasilje nad Srbima o strane pripadnika specijalnih parapolicijskih jedinica i kosovske policije službe. Sa našeg aspekta to jeste nešto što je svakodnevni teror - ukazao je Drecun.

Govoreći o izjavi zamenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Gabrijela Eskobara za Glas Amerike, Drecun je naveo da se u tom intervjuu vidi da zapadne zemlje neće tražiti poništavanje odluke o ukidanju dinara na KiM.

- Iz toga proizilazi zaključak da oni neće tražiti poništavanje te odluke, nego da samo traže, kako je Eskobar rekao, da se to malo bolje usaglasi sa saveznicima tzv. Kosova, da se malo bolje detalji objasne srpskom narodu - rekao je Drecun.

Drecun je naveo da SAD ne brinu o tome kakva će šteta biti naneta srpskom narodu na KiM odlukom o ukidanju dinara.

- Kurti ukidanjem dinara želi da postigne dogovor između Narodne banke Srbije, legalne finansijske institucije, sa potpuno nelegalnom centralnom bankom Kosova, što bi označavalo priznanje lažne države Kosovo - rekao je Drecun.

Drecun je naveo da je proces transformacije KBS u vojsku Kosova rukovođen od strane SAD.

- Dakle, kad pogledate taj deo saradnje između tzv. Kosova i SAD, onda vam je veoma jasno da šta god Priština da uradi, ona neće pretrpeti bilo kakve suštinske sankcije SAD. Na ovom vojnom planu može da se sankcioniše Kurti i on bi to osetio i moglo bi to da ga na terena drugačoj ponašanje - rekao je Drecun.

On je ukazao da Srbija ne treba da očekuje od zapadnih zemalja da nanesu štetu KiM.

- Nemojmo da imamo zabludu, da će vodeće zapadne države preduzeti bilo kakve štetne poteze koji bi mogli da nonesu veliku štetu na položaj tzv. Kosova na međunarodnom planu. Sve to može da bude samo blago i ograničeno bez nanošenja suštinske štete - zaključio je Drecun.

Kurir.rs/TV Pink/RTV/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.