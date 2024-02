DECA U INVALIDSKIM KOLICIMA OSTALA BEZ NOVCA ZBOG KURTIJEVE SAMOVOLJE: Redovi ispred filijala na KiM sve su duži i TUŽNIJI

Redovi ispred filijala jedine preostale srpske banke na KiM, "Banke Poštanske štedionice", u kojoj Srbi podižu svoje plate, penzije i socijalnu pomoć, iz dana u dan sve su nepregledniji zbog tiranije Aljbina Kurtija da ukine srpsku valutu. Najpotresnije je juče bilo ispred glavne ekspoziture banke u Severnoj Mitrovici gde su bila i deca u invalidskim kolicima čiji roditelji su bezuspešno pokušavali da podignu novčana sredstva uplaćena za njihove mališane kojima je ta pomoć neophodna.

Kome smetaju deca?

Među okupljenim građanima ispred glavne ekspoziture "Banke Poštanske štedionice" u Severnoj Mitrovici, koji su iskazali veliko nezadovoljstvo zbog trenutne situacije bila je i Ivana Rakić, majka deteta sa smetnjama u razvoju. Ona pita kome smetaju i koga ugrožavaju deca sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom pa je neophodno oduzeti im životna sredstva.

- Ovo što nam danas rade je sramno i neljudski, ne mogu naći reči kojima bih se izrazila. Čemu služe međunarodne misije na KiM koje ne preduzimaju apsolutno ništa za ljudska prava najugroženijih osoba. Nikada nam nisu ni pomogli, a sada diplomatski ćute kada se ukida jedina pomoć koju dobijamo za ovu decu. Opstanak zavisi od primanja i dobijanja pomoći iz Srbije, a to su tuđa nega i pomoć, dečji dodatak, socijalna pomoć, minimalne plate i penzije. To malo od čega žive, i to im je uskraćeno. To nije samo bruka i sramota Prištine koja demonstrira silu na najslabijima, to je bruka i sramota međunarodne zajednice koja ih podržava u ovome da se naša deca pate pored svih borbi. Ovi jadni roditelji, pored svih ovih nemira i celokupne borbe, žive u strahu 25 godina, do sada bez lekova, namirnica, a sada i bez jedine pomoći koju nam Srbija pruža - kaže Rakićeva, a prenosi "Kosovo onlajn".

foto: Foto: Kosovo Online

Ksenija Janković, majka deteta sa smetnjama u razvoju, pokušala je takođe da podigne tuđu negu i pomoć, ali nije bilo novca za isplatu.

Podsetimo, u toku je jedna od najtežih situacija koja je zadesila srpsko stanovništvo na KiM u poslednjih nekoliko godina. Prethodnih dana Srbi su mogli da podignu ograničenu količinu novca u dinarskoj valuti, uglavnom do 10.000 dinara, međutim juče ni to nisu mogli. Kako je obustavljeno dopremanje srpske valute na KiM, pitanje je dana kada će trezor banke ostati potpuno bez dinara.

I dok kosovski Srbi prolaze agoniju, iz Brisela pozivaju Beograd i Prištinu na sastanak. Portparol EU, Peter Stano, obe strane je pozvao na novu rundu dijaloga u Briselu, 27. februara. Dok je Beograd pokazao spremnost da sedne za pregovarački sto, prištinska strana ne pokazuje interesovanje za saradnju.

- To je samo predlog iz Brisela. Predstavnici Prištine su taj predlog odbili, tako da ostaje da se vidi šta će biti dalje. Po ponašanju prištinske strane, izgledi za nastavak dijaloga su mali - rekao je za Kurir diplomata Zoran Milivojević.

foto: Marina Lopičić

On ističe da je sudbina dijaloga u rukama dva najveća politička centra na zapadu, te da su samo oni u mogućnosti da privole Prištinu da povuče svoje jednostrane odluke i obnove stabilnost na severu KiM.

- Oni nemaju nameru da promene stav kada je u pitanju odluka prema dinaru. Dijalog će se nastaviti samo ako Zapad bude odlučan i bude postavio čvrste u zahtevima za povratak prvobitnog stanja na Kosovu i Metohiji. Srbija je spremna za dijalog, ali ono što je najvažnije jeste da je sve u rukama Vašingtona i Brisela. Tek ako oni budu reagovali i sprečili Kurtija u njegovim postupcima, onda će biti rezultata i pomaka u dijalogu - zaključio je Milivojević.

Teror se nastavlja Još jedan napad na povratnika Povratnik S.R. iz sela Biča u opštini Klina, koji živi sa slepom majkom, napadnut je preksinoć kada je pošao da obiđe stoku. Dok je prilazio štali začuo je glasove na albanskom jeziku o tome da neko nailazi i da treba da pobegnu, posle čega se čuo i pucanj. Nakon toga je otrčao do kuće i pozvao policiju. Policajci su došli i uzeli izjavu, a sledeće jutro su se vratili da obave uviđaj. S. R. je dodao da je ovo bio pokušaj zastrašivanja, sa namerom da napusti selo. U selu Biča kod Kline danas živi samo pet povratnika.

Kurir.rs/A.Ć.