POTRESNE SLIKE S KOSOVA: I RODITELJI DECE SA SMETNJAMA SATIMA ČEKAJU U REDU: Ovo je posledica Kurtijevog ukidanja dinara!

Ispred Banke Poštanske štedionice u Severnoj Mitrovici i danas su dugi redovi građana, među kojima ima i osoba sa invaliditetom i roditelja dece sa smetnjama, koji pokušavaju da podignu uplaćeni novac.

Danas su se građani okupili ispred glavne ekspoziture Banke Poštanske štedionice kako bi pokušali da podignu svoj novac. Okupljeni građani su za Kosovo onlajn iskazali veliko nezadovoljstvo zbog trenutne situacije, jer većina njih nije u mogućnosti zbog već otežanog života i lošeg zdravstvenog stanja da odlazi u centralnu Srbiju.

Majka deteta sa smetnjama u razvoju Ivana Rakić postavlja pitanje kome smetaju i koga ugrožavaju deca sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom pa je neophodno oduzeti im životna sredstva.

- Ovo što nam danas rade je sramno i neljudski, ne mogu naći reči kojim bih se izrazila? Čemu služe međunarodne misije na KiM koje ne preduzimaju apsolutno ništa za ljudska prava najugroženijih osoba. Nikada nam nisu ni pomogli, a sada diplomatski ćute kada se ukida jedina pomoć koju dobijamo za ovu decu. Opstanak zavisi od primanja i dobijanja pomoći iz Srbije, a to su tuđa nega i pomoć, dečiji dodatak, socijalna pomoć, minimalne plate i penzije. To malo od čega žive, i to im je uskraćeno. To nije samo bruka i sramota Prištine koja demonstrira silu na najslabijima, to je bruka i sramota međunarodne zajednice koja ih podržava u ovome da se naša deca pate pored svih borbi. Ovi jadni roditelji, pored svih ovih nemira i celokupne borbe, žive u strahu 25 godina, do sada bez lekova, namirnica, a sada i bez jedine pomoći koju nam Srbija pruža - navodi ona.

Nenad Pantović, osoba sa invaliditetom, kaže da su mu osnovne stvari za lečenje uskraćene.

- Sad je do toga došlo da ne mogu ni svoju penziju i socijalnu pomoć da podignem. Ja kao invalid moram da idem u centralnu Srbiju da podignem svoje pare. Mnogo je teško za lečenje i kupovinu tableta. Ja ne znam šta radi međunarodna zajednica i posmatračke misije, ovo je sramota zbog ovog naroda i ljudi, ne samo mene, već i starijih osoba koje neće moći da podignu svoja sredstava koja su zaradili za 40 godina - navodi Pantović.

Ksenija Janković, majka deteta sa smetnjama u razvoju, pokušala je da podigne tuđu negu i pomoć, ali nije bilo novca za isplatu.

- Nema novca da se isplati. Otežava mi svakodnevni život previše. Cela ova loša situacija, i to što radi premijer Kurti, je stvarno sramota. On kaže da on misli na narod, da štiti sve i da se drži prava, a boga mi, kako se drži prava? Sramota, nemam reči, ovo je užas, danima je ovako. Nekad ne možemo ni da uđemo. Socijala je koliko toliko data, ali tuđa nega i pomoć ne može da se isplati jer stiže na čekove, a poštar nam donosi na kućnu adresu. Užas i sramota - poručila je ona.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.