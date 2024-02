PUTOVANJE NA KiM NIJE SAMO TURISTIČKO, VEĆ I POKLONIČKO! Petković: Pozivam da posetite naše svetinje, prirodne lepote i ljude

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je danas, na Sajmu turizma u Beogradu, da se svakom posetom KiM pomaže opstanak i ostanak srpskog naroda na njihovom vekovnom ognjištu, prenosi Kosovo Online.

- Dragi prijatelji braćo i sestre, došao sam danas na kratko da bih pozdravio sve prisutne i posebno iskazao poštovanje našim ljudima na Kosovu i Metohiji koji ovde predstavljaju sve ono što čini naše KiM kada govorimo i o turističkoj destinaciji i o bogatstvu kulturno-istorijskog nasleđa, gastronomiji, ali pre svega našim svetinjama i našim ljudima koji žive na KiM - rekao je Petković, na zvaničnom otvaranju štanda Kancelarije za KiM gde se predstavlja turistička ponuda Kosova.

Istakao je da je danas došao na kratko jer je sve svoje vreme zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posvećuje diplomatskoj borbi za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

Ukazao je da se srpski narod na KiM nalazi u teškim životnim okolnostima usled jednostranih, nasilnih, protivpravnih odluka Prištine koje imaju za cilj proterivanje Srba sa vekovnih ognjišta.

- Zbog toga mi je danas teško da govorim o KiM isključivo kao našoj turističkoj destinaciji i o tome će tokom svih dana sajma govoriti mnogo kompetentniji ljudi od mene. Tu sam da vas pozovem da svi zajedno mnogo više posećujemo prostor KiM, jer odlazak na KiM za nas nije samo turističko putovanje, već je mnogo više od toga, to je pokloničko putovanje jer imamo kome i čemu da se poklonimo, pre svega našim svetinjama, našoj crkvi, prirodnim lepotama ali i našim ljudima, divnim domaćinima od Peći do Novog Brda, od Štrpca do Leposavića - rekao je Petković.

Izrazio je uverenje da će izlagači na KiM u narednim danima predstaviti svo ono bogatstvo koje poseduje KiM.

Takođe, sa druge strane istakao je da država Srbija ulaže sve diplomatske napore kako bi srpski narod opstao na svojim vekovnim ognjištima.

Pozvao je građane Srbije da budu uz svoj narod na KiM, zajedno sa državom, naročito kada Priština ukida dinar, platni promet i zabranjuje plate, penzije, socijalna davanja za Srbe.

- Naročito sada u ovim momentima je važno da pokažemo puno jedinstvo za naš hrabri, rodoljubivi, srpski narod na KiM koji upravo na tim svojim vekovnim ognjištima, brane naše ime i prezime. A mi ćemo kao država Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da snažno i odlučno pomažemo naše crkve i manastire, gradimo bolnice, vrtiće, škole, obnavljamo puteve i sve ono drugo što činimo inače - poručio je Petković.

Podsetio je da su brojni projekti zaustavljeni od strane Prištine, naročito kada je reč o kapitalnim investicijama, ali i istakao da to neće sprečiti Srbiju da I dalje nastavi da pronalazi puteve da pomaže svoj narod i njihov opstanak na Kosovu.

- Otvarajući u ovim teškim uslovima štand Kancelarije za KiM želim svim prisutnima da se lepo provedu, imaće naš štand bogat sadržaj, ali i pozivam ih da razgovaraju sa našim ljudima da vidimo šta je to što možemo da uradimo da pomognemo dodatno našim turističkim organizacijama i u Kosovskoj Mitrovici, i u Gračanici i na svim drugim mestima jer je to način da kroz konkretne projekte pomognemo opstanak našeg naroda na KiM - zaključio je Petković.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.