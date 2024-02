REŠENJE ZA KLIJENTE KOJI POSLUJU U OPASNOM OKRUŽENJU: Ovo je kompanija "Henderson" kojoj je zabranjen transport dinara na KiM!

Britanska kompanija "Henderson" bavi se zaštitom imovine, već godinama je angažovana za transport dinara na Kosovo i Metohiju na kojem posluje pune 24 godine, a na njihovom zvaničnom sajtu se navodi da je kompanija počela s radom 2000. godine kao podrška misiji Ujedinjenih nacija na KiM, prenosi RTV.

Kompanija sa sedištem u Londonu, koja ima sporazum sa Narodnom bankom Srbije, taj posao obavlja tako što na administrativnom prelazu preuzima novac prema striktno predviđenim procedurama i sa svim neophodnim papirima i u specijalizovanim vozilima ga prevozi u trezor u Leposaviću.

Na sajtu kompanije navodi se da "Henderson Risk Limited" pruža rešenja za poslovne rizike za klijente koji posluju u izazovnim okruženjima ili se suočavaju sa značajnim pretnjama koje se pojavljuju.

- Imamo reputaciju za efikasnu, kompetentnu isporuku i na operativnom i na strateškom nivou. Pružamo rešenja za fizičku bezbednost od 2000. godine. Naši klijenti su različiti, ali uključuju ambasade, rudarske kompanije, banke i infrastrukturne projekte - navodi se na sajtu kompanije.

Premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti izneo je tokom svog izlaganja na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN tvrdnje da Srbija prenosi džakove novca na KiM i tako navodno podržava krivotvorenje i pranje novca, i kriminalne aktivosti, što je negirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da transport novca zvanično vrši britanska kompanija Henderson.

- Slikovito ću vam pokazati situaciju na jednom primeru i sve će vam biti jasno. Ovde je rečeno da Srbi donose džakove preko administravne linije, a neki bi rekli preko granične linije i da tako vršimo veliki uticaj na kriminalce na severu i drugim delovima KiM - rekao je on u replici Kurtiju i dodao da to nije tačno jer taj posao obavlja britanska licencirana kompanija Henderson i da kada se zna da su Britanci priznali nezavisnost tzv. Kosova, a Srbija ih je angažovala, svi mogu da vide koliko je sve to transparentno.

Kako je rekao, kada je reč o suspenziji dinara svi mogu da znaju da je Priština zaustavila vozilo kojim upravlja kompanija Henderson i da je to novac za plate i penzije i za korisnike socijalnih davanja.

Podsetimo, i Kancelarija za KiM i Narodna banka Srbije su nedavno objasnili da se transport dinara na Kosovo uz pomoć britanske firme "Henderson" obavlja po striktno preciznim procedurama koje se primenjuju godinama.

