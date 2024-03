PRISUSTVOVAO I MINISTAR VUČEVIĆ Svečana akademija povodom jubileja 180 godina VMA

Čestitajući praznik i značajan jubilej, ministar Vučević istakao je da na velike i značajne datume uvek imamo priliku da postavimo nekoliko pitanja koje nam pokazuju šta je ono što smo učinili i šta dalje treba da činimo. - Prvo, da se setimo i da razmislimo koliko je bila dalekovida vizija naših prethodnika koji su nam ostavili ovo veliko delo u amanet, drugo - sa koliko vere su oni to radili, sa koliko pažnje, ljubavi su tome pristupili i treće, koje je važno za današnje generacije - jesmo li dostojni njihove slave i žrtve i šta je to što ćemo mi predati budućim generacijama? – istakao je ministar Vučević.

Osvrnuvši se na najznačajnije istorijske trenutke, od 2. marta 1844. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević, ukazom u ondašnjoj Kneževini Srbiji formirao Centralnu vojnu bolnicu, pa sve do sada, ministar Vučević je ukazao da je vojno zdravstvo bilo u nadležnosti Ministarstva odbrane što svedoči o planskom i organizovanom uređenju nadležnosti koja se zadržala do današnjeg dana.

On je podsetio i da od 1960. godine imamo i Zakon o VMA kojim je ova institucija definisana kao „visokoškolska, naučna i zdravstvena institucija“. - I onda taj čuveni 20. oktobar 1981. godine i otovaranje današnje zgrade VMA - arhitektonsko čudo, ponos Beograda. O tome su izvestili svi domaći i strani mediji, a beogradska Politika je pod naslovom „Skok u 21. vek“ opširno pisala o tome događaju – opet sličnost sa današnjim vremenima i građevinskim preporodom Srbije koji verujem da ćemo zajednički ostvariti do 2027. godine. Napravljena je zgrada od 170.000 kvadratnih metara, 14 spratova, više hiljada zaposlenih, sa najmodernijom medicinskom opremom. Ali mnogo više od toga koliko je impozantno bilo ono što je sagrađeno, mnogo važnije je ono što se tiče ljudi, lekara, medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja - ljudi koji su neotuđivi i neodvojivi deo VMA – istakao je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, na VMA je obavljeno stotine hiljada pregleda, hiljade i hiljade operacija i ostalih najkomplikovanijih intervencija. - Hiljade života su spaseni, a narod i vojska su imali sigurnost i moralnu snagu u odbrani otadžbine kada su znali da VMA stoji iza njih i sa njima. Možemo zaključiti da je vizija naših predaka bila jaka, samostalna i nezavisna Srbija, sa svojom na svaki način opremljenom vojskom kao našom udarnom snagom. Zatim, da je ta misao bila živa i neuništiva u neuporedivo težim uslovima po naš narod, a da smo ipak gradili državu i vojsku i da predaja nikada nije bila niti će biti naša opcija i verujem da to i danas činimo – poručio je ministar Vučević. Govoreći o tome šta VMA čeka u narednom periodu, ministar odbrane naglasio je da generacijama koje dolaze treba da predamo nove uspehe kao baklju slobode, kako bi nastavili da pobeđuju za Srbiju.

- Samo tokom prošle godine, otvorili smo novu salu za kataterizaciju srca - angio salu, kao i novi aparat za zračenje krvi i krvnih produkata. Takođe, u postupku smo instaliranja „sajber noža“. Obezbeđen je i linearni akcelerator, kao i linija za magistralnu izradu lekova koja nas čini autonomnim u pogledu proizvodnje određenih vrsta lekova, čime postajemo praktično mala fabrika za proizvodnju istih. U toku su i aktivnosti u pogledu analiza za sprovođenje energetske sanacije kompletnog objekta VMA u skladu sa najvišim standardima energetske efikasnosti i u tom smislu smo u fazi izrade projektno tehničke dokumentacije i zahvaljujem partnerima iz EU i Ministarstvu energetike na podršci i pomoći - naglasio je ministar Vučević. Planirani su, kako je naglasio i projekat dijagnostičkog centra tzv. „mali VMA“, gde bi se nalazio Centar hitne pomoći, Institut za radiologiju, novi skeneri, Centar za kontrolu trovanja i Hemodijaliza. - I sada možemo, na bazi činjenica dati odgovor na to da li smo bili dostojni predaka naših. Možemo sigurno reći da radimo tako da pretke nećemo osramotiti, a da ćemo potomcima ostaviti jaču Srbiju. A najveći zalog, najveći kvalitet, najveći značaj VMA, ako mene pitate, ima na temelju ugleda koji građani gaje ili imaju prema VMA. A taj ugled, to poverenje je rezultat marljivog rada generacija lekara, medicinskih sestara i tehničara i mnogih znanih i neznanih koji su godine i decenije života i rada posvetili zdravlju naših građana. I to je ono što vas obavezuje i za naredne godine i ono što mora da vam bude vodič, putokaz kuda dalje treba da idemo. Naša vizija mora i jeste da bude Srbija koja traje u večnost i VMA u tom smislu ima svoju ljudsku, civilizacijsku i nacionalnu ulogu. Ona je naš ponos i pokazuje snagu naše volje i nesalomivi duh našeg naroda, ona je simbol naše pobede. Čestitam vam prvih 180 godina sa željom da pružite najbolje, najkvalitetnije, najbrže zdravstvene usluge svim građanima Republike Srbije. Živela VMA, živela Vojska Srbije i živela naša otadžbina Srbija – poručio je ministar Vučević. Načelnik Vojnomedicinske akademije pukovnik prof. dr Miroslav Vukosavljević, povodom obeležavanja jubileja, istakao je da istorija od 18 decenija jeste impozantna brojka te da svi zaposleni u VMA imaju želju da svakodnevicu učine lepšom. - To je deo našeg poziva i sa istinskom pasijom pristupamo projektima koji se nižu u sve većem obimu i nakon ovih 180 godina. Kada sam pre sedam godina došao na čelo ove kuće, znao sam da će biti iskušenja i životnih promena, ali sam još više bio svestan činjenice da ako je duh neustrašiv i glava će se držati visoko. Takav duh i elan me nije napustio ni do danas. I sve dokle god ima kreativnosti, mašte i hrabrosti da se desi ili pokuša nešto što do sada nije, ja sam prvi u redu da učestvujem - rekao je načelnik VMA. Kako je dodao, VMA je ponosna na sve generacije zaposlenih, uspehe i hrabre poduhvate u dijagnostici i lečenju najtežih bolesti, spremna uvek da napreduje i radi, više i bolje, prenosi znanja i uči. Povodom jubileja, načelnik VMA pukovnik Vukosavljević uručio je ministru Vučeviću prvi primerak nove monografije izrađene ovim povodom. Priznanja najboljim organizacijskim jedinicama VMA, koje se tradicionalno dodeljuju povodom praznika, ove godine pripala su Klinici za očne bolesti i Institutu za mikrobiologiju. Plakete načelniku Klinike za očne bolesti pukovniku prof. dr Mirku Resanu i načelniku Instituta za mikrobiologiju potpukovniku dr Bojanu Rakonjcu, tom prilikom, uručio je načelnik VMA pukovnik Vukosavljević. Povodom Dana VMA, večeras je tradicionalno uručena i medalja koja nosi ime dr Vladana Đorđevića prvog učenog srpskog hirurga, prvog sanitetskog pukovnika i nekadašnjeg načelnika saniteta Vojske Srbije. Pukovnik u penziji prof. dr Nebojša Jović, dugogodišnji načelnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju VMA i načelnik Grupe hirurških klinika VMA i prof. dr Radivoje Simić, specijalista dečije hirurgije ovogodišnji su dobitnici tog prestižnog priznanja za doprinos u razvoju srpske hirurgije, koje im je večeras uručio načelnik Grupe hirurških klinika VMA pukovnik prof. dr Boban Đorđević. Gostima na večerašnjoj svečanosti prikazan je i promotivni film VMA snimljen povodom jubileja, u produkciji VFC „Zastava film“ Uprave za odnose sa javnošću, a program je oplemenio umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, kao i nastupi dramskih umetnika. Svečanosti su prisustvovali ministri u Vladi, narodni poslanici, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici verskih zajednica, vojnodiplomatskog kora, naučnoistraživačkih i zdravstvenih institucija, pripadnici VMA i brojni gosti.