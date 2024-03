"KREACIJA 'UMRLICE' PREDSEDNIKA JE ZA SVAKU OSUDU I ZGRAŽAVANJE!" Dobrosavljević: Ne možete privući glasače negativnim emocijama

Društvenim mrežama širi se fotografija umrlice predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović naložio je Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu da u saradnji sa policijom hitno identifikuje tvorce ove tzv. umrlice, koja je, kako se sumnja, izlepljena na teritoriji ove opštine.

Ovim povodom političku klimu u Srbiji komentarisali su Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS, Marko Bastać, nekadašnji predsednik gradske opštine Stari Grad i Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

foto: Kurir televizija

Šešelj je ocenio da je kreacija umrlice predsednika Srbije nešto nedopustivo, ali i da može koristiti vladajućoj stranci.

- Politički gledano, to je nešto što je u skadu sa delovanjem prozapadne opozicije u poslednjih nekoliko meseci pa i godina. To je nešto što predsednik Vučić može samo da poželi. Ne, naravno, u smislu da gleda svoje umrlice, već da postoji neko ko misli da je to efektan vid političke borbe. Svaki normalan čovek koji bi to video osudio bi to i zgražavo sa nad tim. Kada pogledamo njihovo ponašanje u skupštini to je zaista opoziciono delovanje koje svaka vlast može samo da poželi. Što se tiče te umrlice to je odvratno i degutantno i nije prvi put da se nešto slično događa - rekao je Šešelj.

foto: Kurir televizija

Bastać je osudio objavljivanje umrlice i konstatovao da je Srbija nažalost podeljeno društvo.

- Svakako da osuđujem takve stvari. Mislim da je ovo duboko podeljeno društvo. Stalno se delimo na one koji navijaju za Zvezdu ili Partizan i tako dalje. Tako smo došli i do toga da su oni koji su sa druge političke strane najgori na svetu. Milsim da treba da stanemo sa takvom vrstom podela. Vlast će svakako koristirti ovu umrlicu i pumpaće ovo kao temu. Ja ne verujem da bilo ko iz opozicije stoji iza ovoga. Mislim da je ovo delo nekog pojedinca koji kada je to radio nije bio baš pri čistoj svesti - rekao je Bastać.

Dobrosavljević tvrdi da se glasačko telo ne može privući izazivanjem negativnih emocija:

01:42 KREACIJA UMRLICE PREDSEDNIKA JE ZA SVAKU OSUDU I ZGRAŽAVANJE! Dobrosavljević: Ne možete privući glasače negativnim emocijama

- To nije klasična politička poruka, ali je loš način komunikacije sa biračima. Ljudi se ne okupljaju na negativnim emocijama, već na pozitivnim. Vi možete mobilisati glasače samo na optimizmu. Ovako se obraćate nekom ekstremnijem krugu birača. Jedan od glavnih problema današnje levo libarelne opozicije je to što zaboravljaju da je ogroman broj biračkog tela u apstinenciji. Da bi te ljude pokrenuli to ne možete učiniti na ovakav način.

