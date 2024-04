KOJE BI BILE POSLEDICE REZOLUCIJE O SREBRENICI PRED SKUPŠTINOM UN: Velika OPASNOST za ceo srpski narod! A evo i zašto!

Bošnjaci ponovo pokušavaju da proguraju rezoluciju o Srebrenici i Srbe predstave genocidnim narodom, što je, prema oceni sagovornika Kurira, izuzetno opasno i štetno kako za Srbe, tako i za same Bošnjake, pogotovo imajući u vidu da u ovom naumu imaju snažnu podršku Nemačke, saglasni su sagovornici Kurira.

Šta hoće da proguraju

Uoči 30 godina od zločina u Srebrenici sledeće godine, na Srbiju se ponovo vrši pritisak novim pokušajem da se donese rezolucija na međunarodnom nivou kojom bi se Republika Srpska proglasila "genocidnom tvorevinom". Tako rezolucija o Srebrenici, čije usvajanje bošnjački deo misije BiH, sa ambasadorom Zlatkom Lagumdžijom na čelu, uz pomoć pojedinih zapadnih zemalja pokušava da progura u Skupštini Ujedinjenih nacija 27. aprila, predviđa da 11. jul postane "međunarodni dan sećanja na genocid", osuđuje "negiranje genocida" i zahteva da se kroz obrazovni sistem na ovaj način govori o zločinu.

Kako su prenele Novosti, u tekstu, za koji među članicama UN lobira pre svega Nemačka, traži se od svih zemalja da razvijaju programe o Srebrenici i osude sve koji "veličaju lica koja su osuđena za ratne zločine protiv čovečnosti i genocid u Srebrenici". Takođe, insistira se i na osnivanju programa za informisanje pod nazivom "Genocid u Srebrenici i Ujedinjene nacije".

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ne odbacuje mogućnost da ova rezolucija bude usvojena.

- Eventualno usvajanje ove rezolucije, što nije nerealno imajući u vidu da neke zapadne i muslimanske sile podržavaju taj potez, bilo bi izuzetno opasno po Srbe i Republiku Srpsku jer bi se i Dejtonski sporazum doveo u pitanje, ali i samo postojanje RS. Zato ćemo učiniti sve u okviru diplomatskih mogućnosti da do usvajanja rezolucije ne dođe - kazao je Dačić za Kurir.

Kako je dodao, dodatna opasnost je ta što bi u slučaju usvajanja mogli da traže i odštetu od Srbije, što bi platili svi građani naše zemlje.

- Naš cilj je da brinemo o građanima - zaključio je Dačić.

Ozbiljno lobiranje

Bivši diplomata Zoran Milivojević za Kurir je ocenio da je realno očekivati da rezolucija može da bude usvojena, te da je to sada test za našu diplomatiju da učini da do toga ne dođe.

- Za nas je vrlo važno da vidimo kako će proći jer je to test većine u GS UN i veliki izazov za našu diplomatiju. Očigledno je da se ozbiljno sa Zapada lobira, a Nemačka je sponzor toga kako bi gurnula u drugi plan činjenicu šta je radila tokom Drugog svetskog rata jer je ovo u RS ipak bilo skorije. To je izuzetno opasna priča za srpski narod u celini i RS, jer se vraćamo na tezu da je RS genocidna tvorevina, na čemu se nastavlja dalja politička akcija dovođenja RS u pitanje. U rezoluciji ima dosta opasnih stvari na dugoročan način u istorijsko-kulturno-političkom smislu, jer, ako prođe, ona traži da se ta tema ubaci u udžbenike i na taj način postaje dugoročna istorijska kategorija i cilj Nemaca je da sebe potisnu i izbace u prvi plan i diskvalifikuju Srbiju i srpski narod, što teško može ubuduće da se ispravi. Zato su i izbegli da to iznesu na SB UN, jer bi tamo bio veto, te su izabrali Skupštinu UN - istakao je Milivojević.

Nastavak rata

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ocenio je za Kurir da je to što Bošnjaci konstantno insistiraju na tome da se Srebrenica proglasi za genocid, te što žele da to provuku i kroz škole, nastavak rata protiv Srba u Bosni i Srbije u produženom trajanju.

- To je izuzetno neodgovorno. Rat je završen Dejtonskim sporazumom, a u toku je revizija tog sporazuma na štetu RS. To je samo produžetak bratoubilačkog ratovanja u produženom trajanju i ne može da bude dobro ni za Srbe, ni Bosance, ni Hrvate u BiH, kao ni za one koji podržavaju Bošnjake na tom pravcu jer se upliću u jednu zapetljanu balkansku enigmu koju uopšte ne poznaju i koja može da nanese nove nesreće ne samo na Balkanu nego i šire. To je inicijativa sa zadnjim namerama, nije uopšte inspirisana čovečnošću, već je jedna nedopustiva osveta koja zaslužuje svaku osudu - smatra Jovanović i zaključuje da se ne treba igrati sa rečju "genocid" i koristiti kako kome padne na pamet, jer je to, kako ističe, izuzetno opasna stvar.

Nezavisna međunarodna komisija Zločin, ne genocid U Srebrenici se nije dogodio genocid i nema osnova za tvrdnje da je oko 8.000 Bošnjaka ubijeno u toj regiji u julu 1995, zaključila je Nezavisna međunarodna komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995, čiji je izveštaj predstavljen u Beogradu pre tri godine u prisustvu osmoro članova te komisije. Komisija, na čijem je čelu izraelski istoričar i stručnjak za istoriju Holokausta Gideon Grajf, dve godine je radila na izveštaju koji je objavljen na više od 1.000 strana, a prema njihovim procenama, između 1.500 i 3.000 bošnjačkih vojnika je zarobljeno i ubijeno na više različitih lokacija. Grajf je istakao da komisija ne smatra da se u Srebrenici dogodio ni pojedinačni zločin genocida, niti genocid uopšte, ali da "prepoznaje činjenice" da je hiljade ljudi ubijeno na najstrašnije načine i da odgovorni za te zločine moraju biti privedeni pravdi.

