IZGUBIO DODIR S REALNOŠĆU! Đilase, sjaši, vreme ti je za penziju! SVI PROMAŠAJI DOŠLI SU NA NAPLATU!

Nezajažljiva političko-poslovna ambicija lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa dovela je gotovo celu opozicionu scenu na ivicu propasti, napravivši od nje puki remetilački faktor u svim sferama srpskog društva. Ovaj vođa je odavno izgubio kontakt s realnošću - stvorio je oko sebe čitav imaginarni svet u kojem je on jedina mera svih stvari, a svi drugi u funkciji isključivo njegovog interesa i želje za moći.

Sumanuti manevar

Dragan Đilas je i u ovom poslednjem sumanutom manevru izbegavanja novih beogradskih izbora praktično poveo čitavu opoziciju u političko samoubistvo. Suočen s neumoljivim brojkama, koje već ko zna koji put jasno govore da ga većinska Srbija neće, Đilas postaje još beskrupulozniji. Traženje leks specijalisa, zaobilaženje zakona, kršenje demokratskih procedura, pa čak i osmišljavanje gerilskih akcija kojim bi nasilno sprečio građane da glasaju samo su obrisi onoga kako Đilas zamišlja političko delovanje. Pre toga se krajnje nemilosrdno obračunavao s konkurencijom unutar opozicije, poigravao se ulicom, vukao za nos svoje birače, manipulisao studentima... A onda je izašao van granica Srbije i tužakao sopstvenu državu strancima.

Sva poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju isto - podrška opoziciji je još manja nego što je bila na decembarskim izborima. Promašena strategija dolazi na naplatu, valjda je to sada svima jasno. Svima osim Đilasu. Alavi biznismen i netalentovani političar doživljava sunovrat, ali i dalje je ubeđen da bez njega nema ništa. Zaslepljen idejom da je ponovo moguće da dođe do pozicija vlasti, Đilas je u politici pogubio sve konce i srlja u nešto što je vredno prezira svakog građanina ove zemlje.

Mazohizam

Gazeći demokratske vrednosti i principe, ovaj samoproklamovani vođa opozicije juri isključivo sopstvene ambicije i lične interese. Njegova stremljenja nemaju nikakve veze s javnim interesom, već s dobijanjem nove prilike da on i samo on enormno zaradi nauštrb građana i države, baš onako kako je to činio u godinama kad je bio na vlasti.

Mora se priznati da je neobjašnjiv i nivo mazohizma koji pokazuju svi oni koji su u Đilasovom zagrljaju, kao da ne znaju da je samo pitanje momenta kada će i njih navući na tanak led i odbaciti kao potrošni materijal. Okružen bespogovornom i ucenjenom grupom ljudi, on može da se uzdigne iznad nje i proglasi za glavnog lidera opozicije lukavo čekajući svoju šansu da uskoči u vlast. Uz sve to, Đilas pokazuje i neviđenu sposobnost da dodatno polarizuje društvo i gradi nezdravu klimu. Ne pokazujući ni najmanju nameru da svoju političku priču učini konstruktivnom i otvorenom za nove ideje, Đilas je štetan po svaki segment ovog društva.

Dragan Đilas mora da otvori oči i shvati da postoji nešto što se zove neumoljiva realnost, nešto što je sasvim drugačije od njegovih želja, spinova i maštarija. Pošto je istrošio punu vreću smicalica, kucnuo je čas da mu svi uglas kažemo: "Vreme je da se skloniš iz politike. Što si uzeo para, uzeo si, ali sad je dosta!"

