EKSKLUZIVNO: Nikad viđene fotografije nesreće u kojoj je poginuo Ljajićev prijatelj: KRVAVA GLAVA bivšeg ministra, auto smrskan...

Rasim Ljajić, lider SDPS, re tačno dve godine teško je povređen u strašnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod ražnja, u kojoj je poginuo njegov najbolji prijatelj i stranački kolega Branko Gogić.

Ljajić je u ispovesti za Kurir govorio o ovoj tragediji i pokojnom prijatlju, te ponovio da se apsolutno ničega ne seća i da ima potpunu amneziju.

foto: Privatna Arhiva

Ljajić je ispičao za Kurir i da ga je pre nekoliko meseci jedan čovek iz Ražnja, koji je rekao da se zove Bojan, kontaktirao i rekao da je on bio prvi koji ga je našao u trenutku kada se automobil prevrnuo, te da ima i fotografije.

- Ja se apsolutno ni tog čoveka ne sećam. Mislio sam da je to Bojan iz Ražnja koji me je našao i o kome sam vam ranije pričo, ali ne, ovo je drugi čovek. I zmislite slučajnost, i on se zove Bojan! Neverovatno! Poslao mi čovek i fotografije. Ja sedim krvave glave pored auta koji je prevrnut - kaže na Ljajić i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Do sad ove fotografije ni ja nisam video...

Da podsetimo, teška saobraćajna nesreća u kjoj je poginuo bivši direktor JP Emisione tehnike i veze Branko Gogić dogodila se 10. aprila 2022. godine na putu kod Ražnja.

Bonus video:

04:00 Rasim Ljajić