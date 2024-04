VUČIĆ NIKADA NIJE BIO ZABRINUTIJI Mali o pritiscima na našu zemlju: On je jutros poslao pisma svim liderima, Šolcu, Makronu...

Potpredsenik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da predsednik Aleksandar Vučić nikad nije bio zabrinutiji nego što je danas zbog velikih pritisaka na našu zemlju sa svih strana i otkrio da je Vučić jutros poslao pisma svim liderima velikih zemalja, između ostalih i Šolcu i Makronu, vezano za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope.

Ministar Mali je naveo i da je Srbija sada stabilna i kredibilna i da stranci žele da investiraju u našu zemlju i dodao da se naša zemlja nikad nije bolje nosila s problemima.

Govoreći o nedavnoj poseti Francuskoj, Mali je na TV Happy rekao:

"Ako pogledate rezultate posete, svaki Srbin bi bio ponosan pogotovo kada vidite kakve počasti je Srbija imala u Francuskoj. Mi danas imamo kompanije koje zapošljavaju 11.000 ljudi. Imamo pozitivne stope raste, želimo da još više gradimo našu zemlju. Predsednik Vučić je govorio o nabavci 12 rafala, da ojačamo vojsku. Imate naslovne strane današnjih novina gde kažu 'A mogli smo da izgradimo još dva Đerdapa'. Pa ne bismo mogli da izgradimo i pitanje je da li ćemo ikada moći".

foto: Printscreen/TV Happy

Ministar Mali dodaje da se Srbija nikada bolje nije nosila sa svim problemima.

"Potpuna promena je atmosfere kad je Srbija u pitanjuu. Hoće stranci više da investiraju. Srbija se pokazala kredibilnom i stabilnom. Mi smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Mi i dalje rastemo, a jedna Nemačka je u recesiji. Da li je neko osetio krizu u Srbiji kao u drugim zemljama? Da li su pre dve godine rekli da neće biti grejanja i struje? A bilo je. Da li smo prvi imali sve četiri vakcine u vreme korone?", pita Mali.

Dodao je da je i Makron pitao kakve su nam javne finansije, a onda rekao: "Svaka čast"!

"Makronovi saradnici nam rekli da bi voleli da je tako i kod njih", poručio je Mali i nastavio:

"Posle posete Vučića Francuskoj, imate saopštenje Demokratske stranke koji kažu 'Ne znate da vodite državu'. A mi razgovarali sa najuspešnijima na svetu. Ljudi, ne postoji preduzeće koje niste uništili i vi nekome spočitavate".

foto: Printscreen/TV Happy

Ministar Mali se osvrnuo na i na EKSPO 2027.

"Hoćemo da imamo vozila koja idu bez vozača i da imamo i leteće taksije. Oni se tome smeju. Ja sam juče ujutru imao video poziv sa kompanijom u Francukoj, koja je lider u proizvodnji letećih automobila. Sanjamo velike snove, kao što kaže predsednik. Mi ovo nazivamo kvantnim skokom u budućnost. Zato je predsednik Vučić rekao da svi učestvujemo u tome. To sanjamo, da 2027. imamo 100 milijarda evri BDP. Pre 12 godina je bio 30 milijardi. Mnogo bolje se nosimo sa ovom krizom nego drugi. Ne kaže to Siniša Mali, već MMF. Bili smo na ivici bankrota posle prethodne vlasti", rekao je Mali.

foto: Printscreen/Instagram/Sinisa Mali

Osvrnuvši se na političke pritiske, Mali je rekao:

"Ja predsednika nikad zabrinutijeg nisam video nego ovih dana. Pritisci su nikad veći, problemi nikad veći. Tu mislim na region, na KiM, sankcije Rusije, preti nam Rezolucija o Srebrenici... On je jutros poslao pisma svim liderima, i Šolcu i Makronu i drugima, kada je u pitanju prijem Kosova u Savet Evrope. Svako ko poznaje Vučića, zna da predaja nikad nije opcija i da on uvek pobeđuje. Razlog što je on zabrinut je objektivan, jer pritisak nikad nije bio veći".

00:04 Siniša Mali na TV Happy

Ministar Mali je rekao da jedna laž Miroslava Aleksića sustiže drugu.

"On je jedan od osnivača G17+, setite se da je obećao svakome po 1.000 evra, a da ne pričam da je sa tastom opljačkao Trstenik", kazao je Mali i dodao da se predsednik Vučić bori za mir i stabilnost, odnosno za strateške stvari.

"Hoćemo dobar odnos i sa istokom i sa zapadom, ali sedimo na stolici koja se zove Srbija. Stvaramo budućnost našoj deci. Da je jednostavno, nije jednostavno, ali građani moraju da znaju sa čime se nosi predsednik Vučić. Svaka mu čast! Ponoviću, nikad ga zabrinutijeg nisam video", jasan je bio Mali.

foto: Printscreen/TV Happy

O dolasku Si Đinpinga u Srbiju, on kaže:

"Velika je čast što najveći lider na svetu dolazi u Evropu gde će posetiti tri zemlje, a jedna od njih je Srbija. To je još jedan dokaz kakva je politika Aleksandra Vučića. To će biti drugi put da Si Đinping dolazi za osam godina. Verujem da će predsednik Kine u Srbiji biti dočekan kao nigde drugde, jer Srbi vole Kinu, a svako obećanje koje su nam dali su ispunili".

Vraćajući se na sastanak predsednika Vučića i Makrona rekao je:

"Večera i tet-a-tet razgovor dva predsednika trajali su oko tri i po sata i bili su vrlo uspešni".