"OČITO JE DA JE ĐILAS IZGUBIO MESTO VOĐE OPOZICIJE" Član predsedništva SNS, Aleksandra Tomić o raskolu unutar koalicije SPN

Sada je i formalno pravno potvrđeno – beogradski I lokalni izbori biće održani 2. juna. Prema najavama analitičara, pred nama je još jedno vrlo zanimljivo glasanje, s obzirom da je raskol u koaliciji Srbija protiv nasilja doneo novu dimenziju izbora, jer bi oni za opoziciju mogli lako postati i unutrašnja borba za odnošenje prevage u odnosima moći njenih lidera.

O političkoj atmosferi pred predstojeće izbore u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS, Stefan Krkobabić, predsednik poslaničke grupe PUPS i Aleksandar Jerković, predsednik pokreta "Nema nazad - Iza je Srbija".

foto: Kurir televizija

Tomić je ocenila da je vlast bila otvorena za saradnju dok je opozcija bila usmerena na sopstvene interese:

- Ono što smo videlu u parlamentu to je da je SNS zajedno sa strankama koje su sa njom u koaliciji pružila ruku saradnje u pogledu izbornih uslova uključujući i onaj deo koji se odnosi na održavanje izbora u istom danu 2. juna. Opozicija se očigledno opredelila da svoje sistno sopstveničke interese stavi u prvi plan. Očito je Dragan Đilas izgubio to mesto vođe opozicije i vide se da njihova politika uopšte ne može da dosegne do građana.

foto: Kurir televizija

Jerković smatra da Koalicija "Srbija protiv nasilja" nije politička već interesna grupa:

- Ako analiziramo kompletnu scenu videćete da je to interesna, a ne politčka koalicija. Pogledajte recimo Parandilovića koji se zalaže za monarhiju i Demokratsku stranku koja se zalaže za republiku. Šta njih povezuje? I šta njih povezuje sa Draganom Đilasom? Goli interes. Đilas se nametnuo kao vođa opozicije ne zbog svojih ideja nego zbog novca i zbog medijske podrške koju može da obezbedi. Kompletna koalicija Srbija protiv nasilja bila je potpuno bez ideja što se tiče Beograda.

foto: Kurir televizija

Krkobabić je komentarisao izjavu predsednika NDSS Miloša Jovanovića da su ovo Hilovi izbori:

- Oni moraju da pronađu razlog da ne učestvuju. Predsednica skupštine je vrlo jasno rekla zašto su pojedini strani ambasadori učestvovali u tim razgovorima. Učestvovao je u ambasador Žofre. Bilo je tako upravo iz razloga da pokažemo transparentnost u tom procesu. Da ne ispadne da su vrata zatvrena. Treba reći da njih na zapadu niko ozbiljno ne podržava.

01:33 OČITO JE DA JE ĐILAS IZGUBIO MESTO VOĐE OPOZICIJE Predsednik pokreta Nema nazad - Iza je Srbija o raskolu koalicije SPN

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

09:28 SVI LOKALNI IZBORI 2. JUNA: Opoziciji dat ustupak, da li će ići na izbore ili će se pojaviti nov razlog za bojkot?