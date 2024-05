RUSIJA I KINA NA SB UN O BIH: Rezolucija o Srebrenici pretnja po bezbednost

Foto: Printscreen/Video Plus

U Njujorku je održana redovna šestomesečna debata Saveta bezbednosti UN o situaciji u BiH, na kojoj su predstavnici Rusije i Kine ocenili da rezolucija o Srebrenici predstavlja pretnju po bezbednost u BiH i regionu, kao i da ne vodi pomirenju.

Zamenik ambasadora Kine u UN Geng Šuang izjavio je da trenutno postoje brojna neslaganja u vezi sa predloženom rezolucijom o Srebrenici, što nije u skladu sa procesom pomirenja u BiH i regionu, kao i da se Peking nada da će sve uključene strane ojačati komunikaciju i promovisati prikladno rešenje za to pitanje.

Geng je podsetio da je Kina već pozivala ključne sponzore rezolucije da se angažuju sa ključnim stranama i da održe pune konsultacije sa članicama Saveta bezbednosti UN kako bi se taj proces odvijao na principu konsenzusa.

"Trenutno postoje brojne nesuglasice u vezi sa rezolucijom, što nije u skladu sa procesom pomirenja u BiH i među zemljama regiona, niti sa željom da se ostvare mir i stabilnost na Balkanu i u Evropi. Nadamo se da će uključene strane ojačati komunikaciju i promovisati prikladno rešenje za ovo pitanje", rekao je Geng.

Geng smatra da multietnička BiH za ostvarenje društvene stabilnosti i ekonomskog rasta mora da se osloni na "sve etničke grupe" kako bi ojačala jedinstvo radi jačanja međusobnog poverenja u ostvarivanju zajedničkog cilja.

On je napomenuo da stav Kine o takozvanom visokom predstavniku ostaje nepromijenjen.

"Kristijan Šmit iskoristio je bonska ovlašćenja za nametanje zakona i time samo pojačao tenzije. Ugrožen je i aranžman u kojem Predsedništvo BiH zajednički donosi odluke", rekao je on.

Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja rekao je da je "predstavljanje dokumenta o tragičnim događajima u Srebrenici bez saglasnosti svih entiteta direktno u suprotnosti sa Ustavom BiH i predstavlja ozbiljno kršenje Dejtona i rezolucija Saveta bezbednosti UN".

"Smatramo da je ovaj provokativni tekst pretnja po mir u bezbednost u zemlji i čitavom regionu", rekao je ruski izaslanik i ukazao da iza inicijative stoji Nemačka - zemlja koja je u 20. veku započela dva svetska rata i počinila genocid.

On je, govoreći o situaciji u BiH istakao da nemački državljanin Kristijan Šmit nema pravo da govori u Savetu bezbednosti UN, da on obmanjuje celu međunarodnu zajednicu i ukazao da se "ignorisanjem interesa Srba, koji žive u ovoj zemlji i čija autonomija otežava sprovođenje interesa Zapada, zaobilazi autoritet Predsedništva BiH".

"Republika Srpska i Srbi u BiH su izopšteni u sopstvenoj zemlji, optuženi za separatističke težnje, pripisuju im se svakakve etikete, uključujući da su genocidan narod. Principi demokratije i inkluzivnog demokratskog procesa bačeni su kroz prozor kada je reč o BiH", rekao je ruski ambasador.

On je rekao da Šmitovi nezakoniti potezi izazivaju štetu bez premca po međuetničke odnose u BiH i da njegovo učešće diskredituje SB UN, a da su njegovi takozvani izveštaji izrazito subjektivni i ne odražavaju realnost.

"On obmanjuje čitavu međunarodnu zajednicu. Uvereni smo da bi cilj stabilizaicje situacije u BiH bio ispunjen brzim i bezuslovnim zatvaranjem Kancelarije takozvanog visokog predstavnika", rekao je Nebenzja.

Vud: Stabilnost BiH ključna

Zamenik ambasadora SAD u UN Robert Vud rekao je da je stabilnost BiH ključna za sprečavanje sukoba i za održavanje stabilnosti i mira u regionu i u Evropi i podsetio da je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma završen rat u BiH "pre gotovo 30 godina".

Vud smatra da je OHR "i dalje ključan u osiguravanju sprovođenja civilnog aspekta Dejtonskog sporazuma i osiguravanju nastavka funkcionisanja institucija u BiH".

Istakao je i da je Vašington saglasan sa tim da je otvaranje pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji "faktor koji menja situaciju u vezi sa mogućnostima BiH", prenosi Tanjug.

Zamenik britanskog ambasadora u UN Džejms Karijuki rekao je da narodi u BiH treba sami da biraju svoju budućnost, a da Velika Britanija podržava ambiciju za većom evroatlantskom integracijom BiH.

Karijuki je istakao da političari treba da rade zajedno na reformama i optužio pojedine političare u Republici Srpskoj da, kako je on to naveo, "ulažu napore da podrivaju institucije BiH", te naveo da smatra da su oni "glavna pretnja budućnosti BiH".

Britanski predstavnik podržao je rad OHR-a i pozvao sve strane u BiH da "sarađuju sa kancelarijom Kristijana Šmita".

"Zabrinutost zbog inicijativa iz RS"

Ambasador EU pri UN Stavros Lembrinidis izrazio je u ime evropskog bloka zabrinutost zbog inicijativa koje dolaze iz Republike Srpske i optužio vlasti Srpske da se "bore protiv evropskog puta BiH".

On je izrazio zabrinutost zbog inicijativa iz Republike Srpske među kojima su, kako je on to naveo, "secesionistička retorika", te pitanje referenduma i izbora, borba protiv rada Ustavnog suda i proglašavanje pojedinih grupa stranim agentima.

Rekao je i da su sloboda izražavanja, pluralizam, sloboda medija i delovanje građanskih organizacija ključ za približavanje Uniji i poručio da se moraju poštovati ustavni poredak, odluke Ustavnog suda BiH, teritorijalni integritet i suverenitet BiH, te da svaki korak protiv navedenog vodi do teških posljedica.

Predstavnik Slovenije Marko Štucin rekao je da je BiH tokom prethodnih meseci ostvarila mnogo veći napredak na putu ka EU nego tokom protekle decenije, ali da je potrebno da se ovaj pozitivni zamah nastavi, pošto je preostalo još mnogo posla na putu ka članstvu. "U narednim mesecima, pred BiH su dva ključna izazova - kako podići standarde za sprovođenje lokalnih izbora ove jeseni i kako podržati njene javne institucije da bi se osigurala njihova nekompromitovana funkcionalnost", ocenio je Štucin.

Bećirović: BiH postigla važan korak ka EU

Predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović rekao je da je BiH postigla važan korak kada je Brisel doneo odluku da otvori pregovore za pristupanje EU, kao i da je važno da Savet bezbednosti UN u novembru produži mandat misiji "Altea".

Bećirović je izneo tvrdnju da vlasti Republike Srpske tumače, kako kaže, selektivno Dejtonski sporazum i smatra da se odluke Kristijana Šmita moraju sprovoditi u delo na celoj teritoriji BiH.

"Prete miru i stabilnosti. Godinama potkopavaju temeljne odluke iz Dejtona i sprovode pravno nasilje", ocenio je Bećirović. Bećirović, koji je i bošnjački član Predsedništva BiH da je u Sreizneo je i tvrdnju da je u Srebrenici jula 1995. godine počinjen "genocid" nad Bošnjacima, ali i da su visoki predstavnici donosili "važne intervencije kako bi građani BiH živeli u miru".

