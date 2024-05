ŠTA SE KRIJE IZA ODLUKE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO? Priština postala pridruženi član uprkos demonstriranju nasilja nad Srbima!

Posle velikih diplomatskih borbi Srbije u Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama, zaštita naših nacionalnih i državnih interesa preselila se u Parlamentarnu skupštinu NATO, gde je Prištini juče i zvanično omogućeno da unapredi svoj status i od posmatrača postane pridruženi član te organizacije. Za Srbiju je ovo neprihvatljivo, kao i svako tretiranje Kosova kao države, i predstavlja nagrađivanje Prištine za neispunjavanje svojih međunarodnih obaveza i ohrabrivanje da nastavi sa terorisanjem Srba, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nagrada za Kurtija

Pošto se Parlamentarna skupština NATO u Sofiji pozitivno izjasnila, Kosovo je od juče pridruženi član ove organizacije. Protiv je glasala jedino Mađarska, a 14 članica je bilo uzdržano. Srbija već ima status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO, koja je institucionalno odvojena od Alijanse, ali služi kao važna veza između NATO i parlamenata zemalja članica. Delegacija Skupštine Srbije je učestvovala na sednici, a prethodno je pismom zatražila od ove organizacije da ne dodeli status pridruženog člana Skupštini Kosova.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je jučerašnja odluka ogolila svu politiku dvostrukih aršina Zapada koji je "još jednom nagradio svoje čedo za sva kršenja sporazuma i teror nad srpskim narodom na Kosovu".

foto: Nemanja Nikolić

- Kakve su to sankcije Zapada protiv Prištine, a tokom kojih tzv. Kosovo dobija viznu liberalizaciju, učestvuje na svim međunarodnim skupovima i napreduje ka određenim međunarodnim organizacijama? Da li su unapređenim statusom pridruženog člana u Parlamentarnoj skupštini NATO Kurti i Priština nagrađeni za upucavanje Srećka Sofronijevića, Dragiše Galjka, braće Stefana i Miloša Stojanovića? Da li su ovaj status zaslužili zbog godišnjice nasilnog upada i preuzimanja opština na severu KiM, koje drže protivno volji većinski srpskog naroda na severu koje danonoćno maltretiraju i obespravljuju ili možda taj status zaslužuju time što 12 meseci zabranjuju ulazak srpske robe na KiM? Da li je odbijanje Prištine da više od 11 godina ne formura ZSO zapravo zasluga za status pridruženog člana u PS NATO - naveo je Petković u saopštenju.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun kaže za Kurir da i ova mera ima jedan cilj - da oslabi položaj Srba na KiM.

foto: Kurir televizija

- Iako je Parlamentarna skupština odvojena od NATO, delovanjem u toj skupštini se otvara prostor za bolje kontakte Prištine sa ambasadama zemalja članica. Nama to predstavlja problem, jer ako oni prihvataju Kosovo kao državu, onda je to za Beograd neprihvatljivo, a što se tiče Srba na Kosovu i Metohiji, svaki korak ka međunarodnom priznanju o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova ne ide u korist. Ne preduzima se ništa da se zaustavi Kurti u tom bezumnom terorisanju Srba i dovršavanju etničkog čišćenja, već se Priština ohrabruje i nagrađuje. Savet Evrope, UN, a sad i ovo jeste svakako niz koraka koji imaju isti cilj. Sve te mere idu ka tome da Zapad hoće da što je moguće više ojača međunarodnu poziciju takozvanog Kosova i to gura tamo gde može da realizuje. Jača se položaj takozvanog Kosova, a slabi se sveukupni položaj srpskog naroda, uključujući i Republiku Srpsku i položaj Srba u Crnoj Gori, generalno Srbije - objašnjava Drecun.

Nema koristi

Sličnu ocenu iznosi i direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.

foto: Kurir televizija

- Ovo je sramna odluka i pokušaj da se legitimizuje nasilje i institucionalno nefunkcionisanje na Kosovo i Metohiji. Ovim se nagradio Kurti i prištinsko rukovodstvo i to je dokaz nečasnih radnji, dokaz da ne postoji sistem vrednosti, jer da toga ima tako nešto nikada ne bi moglo da se desi. Ali, namera ove američke administracije da po svaku cenu napravi pomake u državnosti Kosova je nedvosmislena i trajna. Ovim činom u PS NATO ne samo da se dodatno stvara tenzija, već se legitimizuje bezakonje u kojem se brutalno gaze prava srpskog naroda. Za to su dobili podršku i to je je samo po sebi već dodatno pojačavanje pritiska na naš narod. Jer, pojačava rizik po bezbednost ljudi na KiM. Naravno da je to pogrešna poruka i nedopustivo ponašanje - upozorio je Miletić.

On naglašava da uguravanjem Kosova u PS NATO ne čini ništa posebno za Kosovo i Metohiju, nego stvara provizorijum da se nešto pomiče u priznavanju Kosova.

- Realno posmatrano, to je bez ikakvog uticaja na dešavanja u NATO, ali i generalno. Više je moralna podrška Kurtijevoj vlasti, a suštinski samo šteti odnosima dva naroda i dalje ih udaljuje - zaključuje Miletić.

Pismo Ane Brnabić Sistemska diskriminacija i nasilje nad Srbima foto: screenshot RTS Uoči sednice PS NATO predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila je pismo šefovima svih delegacija članica i pridruženih članica u ovoj organizaciji u kojem je ukazala da bi dodeljivanje statusa pridruženog člana tzv. Skupštini Kosova neupitno predstavljalo nagradu za Prištinu koja kontinuirano vrši nasilje i sistemsku diskriminaciju nad Srbima na KiM, kao i za opstruisanje Briselskog dijaloga. U pismu se posebno skreće pažnja na sveprisutno nasilje i otvorenu sistemsku, sistematičnu i kontinuiranu diskriminaciju nad Srbima na KiM.

