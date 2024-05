"PRETHODNI DANI NISU BILI LAKI" Predsednik Vučić o odnosima sa Nemačkom: Saglasan sam da se problemi rešavaju dijalogom

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije PWO Group u Čačku, rekao je da prethodni dani nisu bili laki za odnose Srbije i Nemačke, ali je saglasan da se problemi rešavaju iskrenim dijalogom, i istovremeno ukazao da je Nemačka partner broj jedan što se tiče ekonomske saradnje sa našom zemljom.

- Jasno je da su u političkoj sferi postojale stvari koje su nas razdvajale, jasno je da neće uvek sve u tom segmentu biti lako ni u budućnosti, ali vam hvala i u potpunosti sam saglasan sa vama oko toga da probleme možemo i moramo da rešavamo dijalogom, iskrenim dijalogom - rekao je Vučić na ceremoniji, na kojoj se obratila i ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad.

On je istakao da je ekonomska saradnja skoro pa savršena sa Nemačkom, navodeći da 82.000 ljudi radi u nemačkim kompanijama i da će razmena robe i usluga ove godine dostići oko 12 milijardi evra, što je gotovo neverovatno.

- Nemačka je ubedljivo broj jedan u svakom segmentu što se tiče naše saradnje sa bilo kojom zemljom u svetu - rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da se očekuje potpisivanje ugovora da se produži auto-put od Požege do Bele Zemlje i posle do Kotromana, a dodaje i da se krenuli radovi na obilaznici oko Kragujevca.

- Onda nam ostaje do marta sledeće godine i auto-put Čačak-Kraljevo - rekao je Vučić i dodao da će onda biti povezano sve oko Čačka.

Zahvalio je kompaniji PWO Group na investiciji koja iznosi 89 miliona evra, dodajući da je ponosan da je država mogla da izdvoji nepunih 17 miliona evra.

Vučić je zamolio vlasnike da izgrade još neki pogon do 2027. godine jer do tada u skladu sa dogovorom sa EU mora da se prekine državna pomoć.

- Pa vi još jednu fabriku ovde da izgradite, lepo dobijete više od nas, a mi zadovoljni što ćete zaposliti još više ljudi. To je moja molba i ponosan sam na to što sam danas ovde. Ponosan sam na to zato što ovo znači život - poručio je Vučić.

Bonus video:

00:27 Predsednik Vučić prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca