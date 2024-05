"ŠTA ĆE NEČASTIVI U HRAMU SVETOG SAVE" Vučić o uvredama i pretnjama koje dobija: Ne verujem da je ovo sa Ficom bilo slučajno

- Nisam ja veliki vernik, ali sam vernik ali sam mislim zaslužan za izgradnju najvećeg broja crvki, nikada ih niko nije izgradio toliko, možda kralj Milutin, ali u savremenoj srpskoj istoriji sigurno niko. Baš me briga za ova njihova ubistva. Šta će nečastivi tamo?

"Taj nečastivi je tamo radio ono što niko do sad nije uradio, a to je da se uradi mozaik, i taj hram nije uradio ne znam ko već vlade koje smo birali u poslednjih 10 godina, u tom periodu smo dali više nego u proteklih 100 godina. Potrošili smo milione da se to izgradi. Nečastivi je svako ko se suprotstavlja njihovoj politici", rekao je Vučić.

Na pitanje da li se oseća ugroženim zbog pretnji, Vučić kaže:

"Ne verujem da je ovo sa Robertom Ficom bilo slučajno, a znate da nisam pobornik teorija zavere. Viktor i ja nećemo ići 29. jer Robert još nije u stanju. To je život. Kada živite za ideje i kada živite za ono što će da ostane iza vas, glupo zvuči, ali to nije važno".