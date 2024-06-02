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REZULTATI IZBORA U NOVOM SADU Ovo je trenutna procena raspodele mandata: Izborna lista "Aleksandar Vučić - Novi Sad" UBEDLJIVA
Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, rina

REZULTATI IZBORA U NOVOM SADU Ovo je trenutna procena raspodele mandata: Izborna lista "Aleksandar Vučić - Novi Sad" UBEDLJIVA

Politika -

Izborna lista "Aleksandar Vučić - Novi Sad" osvojila je 52,8 odsto glasova, odnosno 46 od 78 mandata u Skupštini grada Novog Sada na lokalnim izborima održanim u nedelju 2. juna, procena je agencija Ipsos i Cesid.

ALEKSANDAR VUČIĆ - NOVI SAD SUTRA -52.9%

2.UDRUŽENI ZA SLOBODAN NOVI SAD - SRPSKA KOALICIJA NADA (NOVI DSS, POKS) - STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ... -23.9%

3.DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM NOVI SAD - KRENI - PROMENI- 10%

4.HEROJI - MIŠA BAČULOV -4.1%

5.VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - DR. PÁSZTOR BÁLINT - SAVEZ VOJVODJANKSIH MADJARA - DR BALINT PASTOR - 1.1%

6.VOLIM NOVI SAD - SRPSKI POKRET DVERI, IVANA STOJANOVIĆ - NARODNA STRANKA, ALEKSANDAR MAKSIMOVIĆ - POKRET ŽIVIM ZA SRBIJU, ... -1.1%

7.SASVIM DRUGA PRIČA - GRAD GRAĐANIMA - 0.9%

8.SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (DJB) - REŠENjE ZA PROMENU -0.8%

9.RUSKA STRANKA - SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! -0.8%

10.NOVI SAD GLAVNI GRAD VOJVODINE - POKRET AUTONOMIJA - ALEKSANDAR ODžIĆ -0.8%

11.ISTINA - ADAVIERA - IVANA VUJASIN -0.6%

12.ZA PRAVE STVARI PODRŽI GARI -0.5%

13.ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ -0.3%

14.SLOVAČKA DEMOKRATSKA LIGA - SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ LIGA - ŽELMIRA PRIVIZER -0.1%

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