Slušaj vest

Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.

Narod više ne može i neće da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i onemogućavanje normalnog života! Mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je stravično! Napadaju policiju, uništavaju i ruše sve redom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.

Narod samo želi da se vrati normalnom životu.

Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u šest gradova u centralnoj Srbiji. Između ostalog, okupiće se u Pančevu, Subotici, Pazovi, Leskovcu, Požarevcu, Vranju, Boru, Loznici...

Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici

Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici da podrže skup protiv blokada.

1/5 Vidi galeriju Ljudima je dosta nasilja Foto: Kurir

Ljudima je dosta nasilja i nesigurnosti.

Građani Krupnja idu ka Loznici Foto: Kurir

Žele stabilnost i normalan život.

Građani iz Šapca krenuli ka Loznici da podrže skup protiv blokada Izvor: Kurir

Vučić: Da sve protekne mirno i u najboljem redu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom današnje posete prostorijama SNS na Paliluli, pozvao građane da sve protekne u miru i najboljem redu.

Foto: Pink

"Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja", rekao je Vučić i dodao: