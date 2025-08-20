UŽIVO NAROD PROTIV BLOKADA! Ljudima je dosta nasilja, žele stabilnost i normalan život - kolone vozila krenule iz Šapca i Krupnja ka Loznici (FOTO/VIDEO)
Građani Srbije okupljaju se danas protiv blokada i nasilja u 50 gradova i mesta u našoj zemlji.
Narod više ne može i neće da trpi teror blokadera, svakodnevno nasilje i onemogućavanje normalnog života! Mesecima unazad blokaderi terorišu narod, a poslednjih dana nasilje blokadera na ulicama je stravično! Napadaju policiju, uništavaju i ruše sve redom, ograničavaju kretanje građanima, vređaju i napadaju svakog ko se ne slaže sa njihovim mišljenjem.
Narod samo želi da se vrati normalnom životu.
Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u šest gradova u centralnoj Srbiji. Između ostalog, okupiće se u Pančevu, Subotici, Pazovi, Leskovcu, Požarevcu, Vranju, Boru, Loznici...
Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici
Građani iz Šapca i Krupnja krenuli ka Loznici da podrže skup protiv blokada.
Ljudima je dosta nasilja i nesigurnosti.
Žele stabilnost i normalan život.
Vučić: Da sve protekne mirno i u najboljem redu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, prilikom današnje posete prostorijama SNS na Paliluli, pozvao građane da sve protekne u miru i najboljem redu.
"Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja", rekao je Vučić i dodao:
"Moja je molba ljudima, uz poštovanje za njihovu borbu je, da rade to na miran način i da ne rade to kao drugi. Da sve bude u skladu sa zakonom. Prošetaju sat vremena, završe skup i to je to. Da sve protekne mirno i u najboljem redu".