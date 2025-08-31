UŽIVO NAROD ŠIROM SRBIJE USTAO PROTIV BLOKADA - ZAHTEVAJU MIR: Prvo okupljanje i u Beogradu i Novom Sadu, pogledajte PRIZORE IZ DRONA (VIDEO,FOTO)
Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle šalju jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.
Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.
18.45 - Dostojanstveno i mirno i u Pančevu i Kikindi
Pančevo
Kikinda
Veterani nose državnu zastavu,
18.45 - Razvijene ogromne trobojke u Srbobranu i Boru
18.40 - Okupjanja u Zrenjaninu, Zaječaru, Pazovi, Apatinu i Rumi
Zaječar
Zrenjanin
Pazova
Apatin
Ruma
18.21 - Građani Žablja protiv blokada i nasilja na ulicama
18.29 - Veličanstveni prizori iz Požarevca
18.20 - Prvi put okupljanje građana i u Beogradu
Građani su se okupili na Voždovcu.
18.15 - Defile bajkera u Novom Sadu
18.15 - Okupljanje u Merošini i Kruševcu
Kruševac
18.05 - Okupljanje u Požegi, Malom Zvorniku, Trgovištu i Kraljevu
Mali Zvornik
Kraljevo
Požega
Trgoviše
17.53 - Narod u Kragujevcu priprema se za skup
17.49 - I Valjevo se zaleće
Valjevčani krenuli ka Ubu u kolonama.
17.44 - I Novi Sad ustao protiv blokada
17.42 - Građani se okupljaju i u Zemunu
17.35 - Šabac kreće za Vladimirce
Ogromne kolone vozila već se mogu videti na putevima, a iz svakog automobila vijore se trobojke.
Video pogledajte klikom OVDE.
Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...
Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...