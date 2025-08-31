Slušaj vest

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle šalju jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

18.45 - Dostojanstveno i mirno i u Pančevu i Kikindi

Pančevo

Pancevo - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Pančevo Foto: Privatna Arhiva

Kikinda

Kikinda - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

 Veterani nose državnu zastavu,

Kikinda - Veterani nose drzavnu zastavu Izvor: Privatna arhiva

18.45 - Razvijene ogromne trobojke u Srbobranu i Boru

srbobran.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Bor (1).jpg
Foto: Privatna Arhiva

srbobran.jpg

18.40 - Okupjanja u Zrenjaninu, Zaječaru, Pazovi, Apatinu i Rumi

Zaječar

Zaječar - - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Zaječar 1 - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

 Zrenjanin

WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.35.39_85927137.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Pazova

Stara pazova - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Apatin

Apatin - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Ruma

Ruma.jpg
Foto: Privatna Arhiva

18.21 - Građani Žablja protiv blokada i nasilja na ulicama

collage.jpg

18.29 - Veličanstveni prizori iz Požarevca

IMG-20250831-WA0098.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Pozarevac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

18.20 - Prvi put okupljanje građana i u Beogradu

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

 Građani su se okupili na Voždovcu.

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

18.15 - Defile bajkera u Novom Sadu

Screenshot 2025-08-31 180211.png

18.15 - Okupljanje u Merošini i Kruševcu

Merošina Foto: Privatna Arhiva

 Kruševac

WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.13.05_e0175532.jpg
Foto: Privatna Arhiva

18.05 - Okupljanje u Požegi, Malom Zvorniku, Trgovištu i Kraljevu 

Mali Zvornik

Zvornik Foto: Privatna Arhiva

 Kraljevo

Kraljevo Foto: Privatna Arhiva

Kraljevo 1 - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Požega

Požega i Kraljevo Foto: Privatna Arhiva

Trgoviše

Trgoviste - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

17.53 - Narod u Kragujevcu priprema se za skup

Kragujevac - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Kragujevac Foto: Privatna Arhiva

17.49 - I Valjevo se zaleće

Valjevčani krenuli ka Ubu u kolonama.

Građani protiv blokada - Valjevo Izvor: Privatna arhiva

download.jpg

17.44 - I Novi Sad ustao protiv blokada

Novi Sad protiv blokada Foto: Kurir

Građani protiv blokada - Novi Sad Izvor: Privatna arhiva

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

17.42 - Građani se okupljaju i u Zemunu

Građani protiv blokada u Zemunu Foto: Kurir, Privatna Arhiva

17.35 - Šabac kreće za Vladimirce

Ogromne kolone vozila već se mogu videti na putevima, a iz svakog automobila vijore se trobojke.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 17.35.46_82741f18.jpg
Foto: Kurir

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...

Skupovi su protekli mirno i u pozitivnoj atmosferi, a građani su nosili srpske trobojke i transparente sa porukama: "Hoću mir!", "Hoću da radim i da se krećem slobodno", "Hoću da učim!", "Hoću normalan život", "Hoću moj život nazad"...

korpa.jpg