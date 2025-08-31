Slušaj vest

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle šalju jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

18.45 - Dostojanstveno i mirno i u Pančevu i Kikindi

Pančevo

Kikinda

Veterani nose državnu zastavu,

18.45 - Razvijene ogromne trobojke u Srbobranu i Boru

18.40 - Okupjanja u Zrenjaninu, Zaječaru, Pazovi, Apatinu i Rumi

Zaječar

Zrenjanin

Pazova

Apatin

Ruma

18.21 - Građani Žablja protiv blokada i nasilja na ulicama

18.29 - Veličanstveni prizori iz Požarevca

18.20 - Prvi put okupljanje građana i u Beogradu

Građani su se okupili na Voždovcu.

18.15 - Defile bajkera u Novom Sadu

18.15 - Okupljanje u Merošini i Kruševcu

Kruševac

18.05 - Okupljanje u Požegi, Malom Zvorniku, Trgovištu i Kraljevu

Mali Zvornik

Kraljevo

Požega

Trgoviše

17.53 - Narod u Kragujevcu priprema se za skup

17.49 - I Valjevo se zaleće

Valjevčani krenuli ka Ubu u kolonama.

17.44 - I Novi Sad ustao protiv blokada

17.42 - Građani se okupljaju i u Zemunu

17.35 - Šabac kreće za Vladimirce

Ogromne kolone vozila već se mogu videti na putevima, a iz svakog automobila vijore se trobojke.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...