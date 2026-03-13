Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je "Šumadijski kutak" u naselju Ranilović kod Aranđelovca, nakon čega će posetiti i mesto Kopljare, gde će obići destileriju porodice Ivović.

Zajedno sa predsednikom Vučićem u obilasku su bile i ministarke Sara Pavkov, Adrijana Mesarović, Aleksandra Damjanović - Sofronijević kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Eko naselje "Šumadijski kutak" je pokrenuo Marko Nikolić, koji je inače povratnik iz Amerike. Pre pet godina je dobio građevinske dozvole i gradi trideset kuća.

Veliki broj građana sačekao je predsednika Vučića.

- Hvala vam sto ste me sačekali. Da li vam je najvažniji put Rogača - Aranđelovac ili ima nešto što vam je važnije od toga? - rekao je predsednik.

- Ovo što ste tražili oko 4.5 miliona evra, reč je o ogromnoj investiciji. Vožd Karađorđe kad budemo radili će da košta milijarde. I to ne Aranđelovac, nego čitava Šumadija, Pomoravlje i istok Srbije ne mogu zajednički da izvode još 100 godina. Cela Srbija mora da stane iza ovog kraja. Meni je važno da vam kažem samo da nisam siguran da li razumete šta će sve to doneti Aranđelovcu, čitavom severnom delu Šumadije i šta će da donese Rači i ovamo Pomoravlju. Doneće ne samo da nemate kamione i previše vozila u centru grada, već da imate i čistiji vazduh. Najvažnije, ne samo što ćete brzo do Beograda, već ćete moći da dovedete investitore koji će želeti da dođu - rekao je Vučić.

Predsednik je obećao da će put biti napravljen.

- Napravićemo put, a da vas pitam: Jeste li ikada sanjali pre 20 godina, vi mojih godina, ili pre 15 godina da ćemo da gradimo autoput ili brzu saobraćajnicu i sada ćete da vidite da ćemo brzo da uradimo. Ovo sam obećao i nemojte dalje da me pitate. Radićemo i vodu preko sela za drugi deo, ali to je druga stvar. Hvala što ste me dočekali.

Vučić je rekao da će Staro zdanje biti obnovljeno.

- Videmo sam jednu stvar. Koliko nam strukturalno i dubinski nedostaje para, promena navika, promena u ponašanju. Pa da ne vidite đubre pored puta. A potrebne su nam strukturalne promene. Nije problem, daćemo za Staro zdanje pare. Staro zdanje je istorijska zgrada, legendarna, simbol Aranđelovca, simbol svega ovde na severu Šumadije. I uredićemo to, i već su opredeljeni 228 miliona iz ministarstva ekonomije za spoljno sređivanje kasnije će unutrašnje - rekao je.

- Nama nedostaje voda, kanalizacija. Pogledajte. Koliko god puteva da gradimo nikad nije dosta. Ovi ljudi razumeju značaj Karađorđa. Razumeju koliko je važno da se napravi auto-put, brza saobraćajnica. Ljudi u Srbiji vole put pored njihove kuće, ograde i to kada ne ulažete 15, 20, 60 godina onda ne možete sve da obnovite. Ti infrastrukturni akti koje je SAD donela u prethodnom mandatu, zatim Tramp najaviljao velike stvari. To su stvari od suštinskog značaja za Srbiju.

- Ja ne obilazim prvi put Srbiju. Uvek gledam da sebe korigujem, da ispravim sebe, da sagledam svoje greške, da vidim šta moram kod sebe da promenim da bismo isporučili bolje rezultate. Čovek to koji ne radi ne može da napreduje, ne može novog i uspešnog da uradi. Ja njima govorim, oni sad razumeju. Oni sad hoće da čuju ljude. Nekad neko ne želi da čuje ljude. Važno da ima mašna, tašna, sekretarica. Morate da slušate ljude. Mnogo problema ima i sve što više radite, sve više problema uviđate. Zašto se ljudi pojave i dođu da traže? Zato što znaju da je moguće da mogu da dobiju. Vide da neko konačno nešto stvarno radi. I kada vidi da neko stvarno radi, e onda oni žele i hoće - rekao je predsednik.

Najavio da će se ulagati u lokalne kompanije.

- Mi ćemo da u 30 kompanija da uložimo novac, imate 5 velikih kompanija. Aranđelovac ima pristojnu, zdravu, ekonomsku strukturu, kada bude bio povezan onako kako treba. Ovde su snalažljivi ljudi. Kada bude povezan sa Beogradom, onda će da bude lakše, onda će da procveta - rekao je predsednik.

Predsednika su dočekali Marko Pantelić i njegova supruga.

Vučić je prilikom obilaska imanja spomenuo sve programe koje građani mogu da iskoriste.

- Ovo što dajemo subvencije za etno selo. Tu dobijate značajan novac bespovratno. Iskoristite, to su vaše pare. Pare države Srbije koje smo već opredelili. Nemojte zbog nekih birokratskih začkoljica da ne iskoristite to. To je vaše pravo. Moje je samo da vam ukažem na to.

Marko je u razgovoru sa predsednikom istakao da je u ovaj projekat uloženo mnogo energije, para, ali i ljubavi.

- Već osam godina smo planirali sve ovo, kupovali zemlju, moj otac je odigrao bitnu ulogu dok sam ja bio u Americi. Tu nam je dedovina. Nasledili smo 30 ari ali smo na sreću kupili još 40 - rekao je Marko.

- Rekao sam malopre, šta god da uradimo negde, sve više stvari mora da se uradi. E tako ćete i vi, tražite i od sebe više, a i od drugih da više urade - rekao je Vučić i dodao da je to ipak entuzijazam i borba da se urade stvari i ide napred.

Predsednika su domaćini potom uveli u sam objekat.

Vučić je u jednom trenutu zaigrao golf simulator, te konstatovao: "Ja ću ovo da promašim".

- Kad ljudi vide šta ste sve doneli iz Amerike, dolaziće još više - rekao je Vučić domaćinu.

Čovek koji sa porodicom stoji iza projekta Šumadijski kutak, Marko Pantelić (40) živi u porodici sa četiri punoletna člana. Marko je, inače, povratnik iz Amerike.

Godine 2021. dobijene su građevinske dozvole, nakon čega je započeta izgradnja 30 kuća. U okviru kompleksa nalaze se ergela, padel tereni, restoran, fitnes centar, golf simulator, mini-zoo vrt i hajking trase. Takođe, postoji i prostor za izgradnju još 100 do 150 kuća.

Eko naselje Šumadijski Kutak koncipirano je kao održiv turistički i stambeni kompleks koji nudi različite vrste sadržaja, usluga i proizvoda visokog kvaliteta. Predstavlja savršeno mesto kako za povremeni beg u prirodu radi odmora i uživanja, obnove energije i unutrašnjeg balansa, tako i za život u prirodi, u skladu sa ekološkim principima i načelima očuvanja zdrave životne sredine, ali i za sticanje iskustava vrednih pamćenja.

Eko naselje Šumadijski Kutak prostire se na površini od gotovo 40 hektara i koncipirano je u skladu sa potrebama zdravog, ali i savremenog načina života.

U okviru posete, predsednik Vučić obići će i mesto Kopljare, gde će posetiti destileriju porodice Ivović, koju vode Marko Ivović (34) i njegova majka Snežana Ivović (56).

Gazdinstvo, osnovano 1956. godine, bavi se proizvodnjom rakije. Poseduje sedam hektara pod voćem, od čega je 4,5 hektara pod šljivom, hektar i po pod grožđem i jedan hektar pod kruškom.

U gazdinstvu se nalazi 7.000 litara rakije. Najstarija rakija stara je 30 godina i ima je oko 150 boca.