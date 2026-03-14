Na pitanje kakav će biti rezultat izbora na lokalu, Vladimir Gajić je decidno odgovorio:

- Ja mislim da će biti 10-0 za SNS. Otpor nije došao ni do onog stepena elementarnog znanja o tome kako se prijavljuje lista. I to je problem - rekao je on, podsećajući na probleme u koje su blokaderi sami sebe doveli zato što nisu znali da popune osnovnu dokumentaciju.

Rekao je i da je najveći problem svake opozicije u Srbiji pitanje kako da pridobije glasače, i da to nikada neće preuzeti napadima i targetiranjima - onime što su radili u prethodnih godinu dana.

- Stalno se vraćamo na ovaj problem. To je problem opozicije. Kako da prevede 500 ili 600 hiljada birača SNS-a, ne nekih iz Danske, nego građana Srbije, na svoju stranu. Nema nikakve šanse, ovaj metod kojim idete da ih diskreditujete u ljudskom smislu, on ne pomaže. Ne pomaže ono što radi onaj Šarović - rekao je on.

Vladimir Gajić, advokat

Govoreći o izlaznosti, Gajić naglašava da je realna izlaznost u Srbiji 80 odsto, i da povećanje broja glasača na izborima ne znači uopšte automatsku pobedu blokadera i/ili opozicije.

- Na prošlim izborima je izašlo valjda 60 odsto upisanih. To je kao da izađe 80 odsto. To je zato što milion građana koji imaju pravo da budu u biračkom spisku ne žive ovde nego napolju. 80 odsto izlaznost realna, ljudi koji žive ovde, to je maksimum maksimuma! Naravno, u povećanoj izlaznosti se pretpostavlja da bi opozicija bolje prošla. Ali na prošlim izborima, kada je došlo do tog povećanja sa 55 na 60 odsto, nije se to dogodilo. Zato što je u tom novom biračkom povećanju opet SNS uzeo dve trećine biračkog tela - kazao je lider Narodne stranke.

Dodao je da pada elan kod protivnika vlasti i opozicionih stranaka.