- I oni koji su rušili Srbiju na jednu stvar nisu računali. Nisu računali na to da Srbin uvek hoće da bude protiv vlasti. Uvek svako od nas hoće nešto da kritikuje. Ali kad Srbin oseti da mu neko ruši državu, Srbin jače nego iko, snažnije nego iko, hrabrije nego iko i ikada brani svoju državu. Hoćemo da sačuvamo našu porodicu, da sačuvamo našu Srbiju. A naš narod traži politiku i program, a ne mržnju. Zato vas pozivam da izađete na te izbore 29. Da glasate po svojoj savesti, ali da pokušate na svaki način da pre donošenja odluke razmislite i o svojoj i o budućnosti svoje dece. Oni su vam ukidali i zatvarali fabrike, a ja sam dovodio fabrike u Palanku. Oni vam nisu obnavljali putove ja sam ih i gradio i obnavljao i nastavićemo to da radimo. Žvela naša porodica Srbija - naveo je Vučić tokom svog govora.