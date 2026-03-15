- Baviće se naša država time. To je napad jedan u nizu onih koji treba da ruši ono što je sveto u srpskom narodu, pa i u srpskoj državi. Pa hajde, rušili ste predsednika, rušili ste vojsku, hajde sad da srušite patrijarha, da srušite i srpsku crkvu - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše poslednji napad na SPC i njenog patrijarha Porfirija.

Naveo je da oni što napadaju patrijarha tvrde da on nije Srpska crkva i istakao da je patrijarh najviši, najvažniji od svih nas koji pripadamo SPC.

- I vidite, ja mislim da to samo lepo govori o našem patrijarhu. To je sve što mogu da vam kažem. Ja stvarno mislim da to samo lepo o njemu govori. Jer dovoljno je da pogledate kako neki kažu: "Ako nekad niste sigurni za koga treba da budete, čiji rad da podržavate, čijim delom da se ponosite i dičite, dovoljno je da pogledate šta oni koji nam nisu prijatelji, da ne kažem težu reč, o nama govore". I po tome ćete sve da razumete - rekao je Aleksandar Vučić.

Naveo je da je da onog koga Hrvati mnogo kude zapravo zaslužuje poštovanje i čast u srpskom narodu, a da je sve jasno kakvo mišljenje treba da se ima o onima koje Hrvati hvale.

- Ja mislim da to ljudi na kraju prepoznaju, a naš patrijarh je mnogo veći, viši i značajniji od onoga kako bi oni kroz različite metode unižavanja pokušali da ga predstave, nazivajući ga svetovnim imenom, ne nazivajući ga Njegova svetost, nego "njihov Porfirije". Nije on sa tobom ovce čuvao da ga zoveš Porfirije - naglasio je predsednik Srbije.

Ukazao je da to sve govori o stvarnosti tog liberalnog, ne samo bezbožničkog, već i onog antisistemskog, antidržavnog, antinacionalnog sistema u mnogim zemljama.

- To je nešto sa čim se mi ovde suočavamo i što ćemo na kraju da pobedimo, kao i uvek - poručio je Vučić.

patrijarh Porfirije

On je istakao da je Srpska pravoslavna crkva uvek kroz istoriju bila temelj i sidro našeg naroda.

- Srpska crkva je čuvala naš narod tamo gde nam nisu postojali ni vojska, ni policija, ni država. Srpska crkva je bila ta koja je u saradnji sa državom, nekada i bez države, uvek pomagala svom narodu. I kad ostanemo negde bez države srpska crkva je tu da bude uz našeg čoveka - rekao je Vučić.

Istakao je da bez srpske crkve ne može da se zamisli ni srpska državnost.

- I kada povezujete ranu srpsku srednjovekovnu državu sa Nemanjićima vezano vam je, takođe, za autokefalnost naše crkve još iz 1219. godine. Hoću da vam kažem da je srpska crkva temelj, osnova srpske državnosti i srpske kulture, i mi to moramo da razumemo. To ne znači da svako mora da bude vernik - rekao je Vučić.

Dodao je da on jeste vernik, ali ne u tom smislu da ide svaki dan u crkvu i na liturgiju.

- Da li verujem u Boga, da li verujem u našu nacionalnu, ako hoćete, srpsku crkvu, verujem, naravno. I zato mi je smetalo kada su u regionu želeli da kažu pravoslavna crkva, pa daju geografsku odrednicu, samo da nije srpska - rekao je Vučić i dodao da su to prvi primetili naši monasi i sveštenstvo.

Naglasio je da su država i crkva odvojeni jedno od drugog, ali da država i crkva moraju da zajednički brinu u interesima svog naroda.