- Svi od nas traže da izaberemo stranu, ja sam svoju stranu odavno odabrao - Srbiju, poručio je Aleksandar Vučić dodajući da bira da naša deca imaju budućnost ovde. Biram Bor, Kladovo, Majdanpek, biram Kulu, Aranđelovac, Knjaževac, Sevojno, Lučane, Bajinu Baštu i Smederevsku Palanku!

- Biram da nijedno mesto u Srbiji ne bude zaboravljeno, poručio je Vučić i dodao: Da i dalje živimo u miru, složno i da čuvamo jedni druge.

- Sećate se kakve smo probleme u gradovima i selima nasledili i koliko je truda trebalo da ih podignemo! Zato od vas tražim da birate odgovorno, da sačuvamo Srbiju,jer Srbija je naša porodica, poručio je Vučić uoči lokalnih izbora 29. marta.