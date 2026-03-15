Predsednik Srbije Aleksandar Vucic izjavio je u subotu da je poslednji napad na na patrijarha Porfijrija. koji je došao iz Slovenije, još jedan u nizu pokušaja da se ruši ono što je sveto u srpskom narodu, pa i u srpskoj državi.

- Baviće se naša država time. To je napad jedan u nizu onih koji treba da ruši ono što je sveto u srpskom narodu, pa i u srpskoj državi. Pa hajde, rušili ste predsednika, rušili ste vojsku, hajde sad da srušite patrijarha, da srušite i srpsku crkvu... Ja stvarno mislim da to samo lepo o njemu govori. Jer dovoljno je da pogledate kako neki kažu: Ako nekad niste sigurni za koga treba da budete, čiji rad da podržavate, čijim delom da se ponosite i dičite, dovoljno je da pogledate šta oni koji nam nisu prijatelji, da ne kažem težu reč, o nama govore" - izjavio je Vučić.

U trenutku kada su prethodni pokušaji da se uzdrmaju najvažnije državne institucije doživeli neuspeh, nova meta onih koji žele slabu i destabilizovanu Srbiju postala je Srpska pravoslavna crkva i njen poglavar patrijarh Porfirije. Napadi koji se poslednjih dana plasiraju u javnosti, između ostalog i kroz optužni predlog Državnog tužilaštva u Ljubljani protiv patrijarha Porfirija na osnovu prijave sveštenika Željka Lubarde, naši sagovornici vide kao deo šireg obrasca: udari se najpre usmeravaju na one institucije koje predstavljaju najčvršće stubove države i nacionalnog identiteta.

Stubovi srpstva

Oni upozoravaju da nije slučajno što se sada na meti našla upravo SPC, institucija kojoj građani Srbije tradicionalno najviše veruju i koja je kroz vekove bila mnogo više od verske zajednice. Ovakav razvoj događaja dolazi posle višemesečnih pokušaja diskreditacije predsednika Srbije i upornog osporavanja uloge Vojske Srbije - institucija koje takođe simbolizuju stabilnost države, njen suverenitet i sposobnost da štiti sopstvene građane.

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da je reč o orkestraciji sa skrivenim dirigentom, s obzirom na to da sa različitih mesta dolaze udari na SPC.

- Ali Šerlok Holms bi odmah zaključio da je lokacija dirigenta negde u zapadnoj geografskoj hemisferi i pod političkim plaštom snaga koje još uvek misle da je moguća revizija ishoda Drugog svetskog rata. Na udaru su različiti stubovi identitetske armature srpskog naroda. Ali pošto Vučić personifikuje sintezu našeg identiteta, a njegovo liderstvo je apsolutno neupitno i neoborivo, skriveni dirigent daje naloge da se udari i na druge stubove našeg identiteta. No, ni po jada da je to taktika koja se pakuje u inostranstvu, nego je problem što ona pronalazi u Srbiji svoje izvođače radova. Ne može se prenebregnuti da se iznebuha pojavljuju kritičari srpske crkve koji ne znaju ni da očitaju "Očenaš" a mnogi od njih krste se sa četiri prsta sa leve na desnu stranu. Srbiju su i ovaj narod kroz sva istorijska iskušenja, međutim očuvala tri prsta kao simbol svetoga trojstva i to sa desne na levu stranu - naglašava Kojčić.

On nema dilemu da su ovi pokušaji jalovi.

- Što bi se reklo jezikom uličnih grafita, blokaderi džabe kreče. Uz božju pomoć čestita, porodična i rodoljubiva Srbija stoji kao bedem, kao stub i tvrđava istine, što bi rekao Pavle Florenski, pred naletima pete kolone i njihovih sponzora - zaključuje Kojčić.

Mračna ideologija

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da su oni koji napadaju sve što je srpsko preuzeli hrvatsu ustašku ideologiju pre rata.

