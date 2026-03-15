15. MART, DAN KADA JE SRBIJA ODBRANJENA! Vučić poslao još jednu snažnu poruku: Do konačne pobede 29. marta 2026. godine! (FOTO)
- Do konačne pobede 29. marta 2026. godine!, poručio je predsednik Vučić podsetivši na scene haosa od 15. marta prošle godine među kojima je bilo i strašnog nasilja, posebno u Beogradu.
Scena koja nikada neće biti zaboravljena jeste blokaderski brutalni napad na mladića, drugog blokadera, koji nepomično leži na zemlji u centru Beograda, na Trgu Nikole Pašića, kod Skupštine.
Od tog dana pa nadalje sledio je sve veći haos u pokušaju blokadera da potpuno parališu zemlju, uključujući saobraćajnice, rad fakulteta, škola... čime je Srbiji naneta nemerljiva šteta.
Tog dana plasirana je jedna od najvećih blokaderskih laži da je država protiv sopstvenog naroda tog dana upotrebila "zvučni top" . Iza te usledila je i serija novih laži poput "smrti dečaka u Valjevu", za koje ni do dan-danas još niko nije odgovarao.
Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić fotografijom je podsetio na 15. mart prošle godine poručivši da je to "dan odbrane Srbije".
- Do konačne pobede 29. marta 2026. godine! - dodao je u opis fotografije.
SNIMCI i fotografije događaja od 15. marta prošle godine i danas podsećaju na scene haosa koje su tada viđene na ulicama širom Srbije.
Blokirane saobraćajnice, gužve, rasprave, fizički napadi na "ćacije" i incidenti obeležili su taj dan, a sada ostaju kao podsećanje na vreme kada su blokaderi pokušali da paralizuju normalno funkcionisanje države.
Ovim povodom na svom zvaničnom Instagram profilu oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je podelio fotografiju koja ilustrativno govorio o ovom danu, koji je predsednik nazvao "danom odbrane Srbije".
Drugi pišu
Blokade, nasilje i pokušaj paralize države; Ovako su blokaderi pravili haos 15. marta VIDEO
KAKVO TO MOĆNO ORUŽJE IMA SRBIJA: Sad i iz Kine stižu reakcije
Udarno! Šest pitanja na koje Zagorka Dolovac mora da odgovori - Dosta je bilo tišine
Podsetimo, lokalni izbori 29. marta biće održani u deset lokalnih samourava: Boru, Kuli, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Majdanpeku, Kladovu, Knjaževcu, Lučanima, Bajinoj Bašti i Sevojnu.