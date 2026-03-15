SNIMCI i fotografije događaja od 15. marta prošle godine i danas podsećaju na scene haosa koje su tada viđene na ulicama širom Srbije.

Foto: Instagram/avucic

Blokirane saobraćajnice, gužve, rasprave, fizički napadi na "ćacije" i incidenti obeležili su taj dan, a sada ostaju kao podsećanje na vreme kada su blokaderi pokušali da paralizuju normalno funkcionisanje države.

Ovim povodom na svom zvaničnom Instagram profilu oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je podelio fotografiju koja ilustrativno govorio o ovom danu, koji je predsednik nazvao "danom odbrane Srbije".

Drugi pišu Blokade, nasilje i pokušaj paralize države; Ovako su blokaderi pravili haos 15. marta VIDEO KAKVO TO MOĆNO ORUŽJE IMA SRBIJA: Sad i iz Kine stižu reakcije Udarno! Šest pitanja na koje Zagorka Dolovac mora da odgovori - Dosta je bilo tišine

- Do konačne pobede 29. marta 2026. godine! - napisano je u opisu fotografije.

Podsetimo, lokalni izbori 29. marta biće održani u deset lokalnih samourava: Boru, Kuli, Aranđelovcu, Smederevskoj Palanci, Majdanpeku, Kladovu, Knjaževcu, Lučanima, Bajinoj Bašti i Sevojnu.