Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Knežević u Bajinoj Bašti, nakon čega je objavio fotografije na Instagram nalogu.

- Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem.

- Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.

- Država je preuzela sve obaveze o njegovom sadašnjem i budućem lečenju. Mi još nažalost nismo u stanju da takve zahvate uradimo u Srbiji, pa moramo pomoć da potražimo u inostranstvu. Pored toga što mnogo više dece lečimo u Srbiji i nebrojeno više u inostranstvu, ulažemo i u inovativne lekove i lekove za retke bolesti. Razlike u odnosu na prethodne periode su neverovatne, a broje se u stotinama miliona evra.

