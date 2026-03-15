Predsednik Aleksandar Vučić se oglasio na svom Instagram profilu povodom protesta koji su se održali 15. marta protekle godine.

- Kada delite Srbiju, nemojte da računate na podršku Srbije. Srbija mora da bude ujedinjena, baš kao i svaka naša porodica. Nema porodice bez problema. Nema zemlje bez problema. Ne postoji takva na svetu. Ali zato kada god je teško, kada nas udaraju vetrovi, mi moramo da budemo zajedno. Moramo da sednemo za porodični sto. I da se zajednički dogovorimo kako ćemo da napravimo da trpeza bude bolja. Da radimo, jer to su naše vrednosti.

Kako ističe Vučič kada smo zajedno, kada smo ujedinjeni, onda smo najjači.

- I tada nam niko ne može ništa. Oni koji su pokušali da odvoje deke i bake od unuka, od roditelja, napravili su veliku grešku. I nisu razumeli da Srbin sve prašta, voli da kritikuje, ali na kraju, kad oseti da mu neko napada državu, on brani državu po svaku cenu i zna kako da je sačuva i zna kako da je odbrani.