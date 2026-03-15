Slušaj vest

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije istakla je tokom gostovanja u emisiji Hit tvit na TV Pink da je izuzetno ponosna na sve što je viđeno, nabavljeno u Vojsci Srbije. Kako je dodala, niko bolje od načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića ne zna koliko se predsednik Srbije Aleksandar Vučić bavi ovom temom.

- Tu dolazim do drugog dela. Narativ je da naše rakete izazivaju haos u regionu, posebno od Hrvatske. Nedopustivo je da, kako oni kažu, da su naše rakete upalile crveni alarm... A crveni alarm nije upalio vojni savez Priština, Zagreb, Tirana, 500.000 ljudi naTomsponovom koncertu? Nije izazvalo crveni alarm ni da se to stalno ponavlja, kao i poslednje istraživanje je da je 25 odsto hrvatske omladine reklo da je Ante Pavelić otac nacije? Ni to što je doček hrvatskih rukometaša uz pesmu "Zapakiću krajinu do Knina? NATO alijansa ne poštuje poredak, svoje principe, zakone... Izvršila je brutalnu agresiju, prekršila sve NATO principe... - rekla je Brnabić, pa dodala:

- 9 godina nakon toga su oteli 14 procenata naše teritorije. Ništa to nije crveni alarm? Ali je problem što se mi naoružavamo kao neutralna zemlja, kao vojno neutralna zemlja? - dodaje ona.

Brnabić kaže da su se savezom šepurili kao ćurani, paradirali stranim zemljama, a onda, odjednom, taj savez ćuti.

- Čini se da im je Vučić opet zadao brzi šah-mat - dodaje Brnabić.

Brnabić dodaje da su ljudi, koji su ovde optuženi za terorizam, pobegli u Hrvatsku, gde se nalaze preko godinu dana.

- Od čega žive, ko im plaća stan, hranu, garderobu? Ko im plaća, daje sve... Očigledno da oni uživaju tamo. Ja drugo ne znam šta da kažem. Meni je jasno zašto je u strateškom interesu Hrvatske da na čelu zemlje ne bude Vučić. Hrvstska želi blokadere. Pod jedan jer kažu da se u Hrvatskoj osećaju kao kod kuće, a ne u Srbiji. Svi ti blokaderi, nikada nisu pričali o Tompsonu, sa ustaškim simbolima, grbovima... - dodaje ona.