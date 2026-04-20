Poslanik Stefan Janjić iz stranke Zdravka Ponoša Srbije Centar (SRCE) otkrio je tokom gostovanja u podkastu da postoji bojazan od cepanja takozvanog studentskog pokreta u nekom trenutku, budući da su u njemu ljudi i sa desne i sa leve strane političkog spektra, a zatim je govorio i o ceni ''koja bi morala biti plaćena da bi se srušila aktuelna vlast''.

- Iako je moja želja da bude jedinstvena i jedna lista, u ovom slučaju nismo mi ti koji smo prepreka takvom jednom dogovoru. Postoji druga strana koja iz nekih njihovih razloga ne želi da ima saradnju sa opozicionim strankama - rekao je Janjić. 

Dodai je da će oni u jednom trenutku morati da se izjasne oko nekih važnih pitanja, što bi moglo dovesti do podela unutar tog pokreta i naveo da kod "studenata postoji leva i desna struja".

Voditelj podkasta Dejan Petar Zlatanović je zatim postavio pitanje u vezi sa tim da li je "predsednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da prizna poraz, ili moraju biti spremni na druga rešenja", a zatim je sramno optužio predsednika Srbije da se neće libiti da puca u svoj narod?!

- Moramo biti spremni za metak, što bi se reklo. Ne da mi metak pošaljemo, nego da će on (Vučić) pucati na narod - rekao je.

Janjić je takođe ocenio da je nezahvalno u ovom trenutku tražiti od Evrope da obustavi finansijsku podršku, jer su ta sredstva, kako kaže, namenjena građanima, ali...

- Ali, ako je to cena koju treba da platimo kako bismo srušili Aleksandra Vučića, ja sam spreman da tu cenu platim. Samo da Vučića više ne bude - zaključio je. 

