Slušaj vest

Komesarka za proširenje EU Marta Kos na sastanku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta objavila je da Evropska komisija i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac namenjen iz Plana rasta.

Set pravosudnih zakona, o kojima je Venecijanska komisija poslala nacrt mišljenja, nije jedina stvar od koje će zavisiti odluka o tome da li Srbija zaslužuje da joj u junu budu aktivirana ili zamrznuta sredstva iz Plana rasta. Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov kaže za Kurir da je više nego jasno da Marta Kos insistira na tome da se procenjuje kompletno stanje u Srbiji.

Marta Kos Foto: RONALD WITTEK/EPA

- Takva odluka u ovom momentu nije donesena, niti tu odluku može ona da donese. Kad je reč o zakonima koji su izmenjeni, čekamo zvanični odgovor Venecijanske komisije u narednih nekoliko dana. Kada budemo imali na stolu zvanično mišljenje, onda ćemo videti šta treba preduzeti. Hajde da sačekamo i dozvolimo Venecijanskoj komisiji da iznese mišljenje a ne da pre toga iznosimo ocene i komentare i tako urušavamo autoritet Venecijanske komisije. Država Srbija svakako neće ostati nema na preporuke Venecijanske komisije, već će nastojati da uvaži i primeni korekcije. Te preporuke nemaju nikakvu direktnu vezu sa zamrzavanjem sredstava iz Plana rasta. Govorimo o jednoj hipotetički najtežoj situaciji koju sad već vidimo kao gotovu stvar, a to je opasno - upozorava Petrov.

On naglašava da je na Srbiji da institucionalno radi svoj posao i ispuni sve što treba u reformskoj agendi.

- A onda ćemo videti šta će se u junu desiti. Ako smem da prognoziram, kao profesor i čovek koji se pomalo razume u te procese, u junu se neće desiti ništa. Odnosno, uradićemo sve što treba, ali ne zato što je to dobro da bismo ispunili nekakve birokratske kriterijume, nego zato što ćemo gledati da uradimo ono što je u interesu naših građana - poručuje Petrov.