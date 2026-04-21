Klikbejt novinarstvo u Hrvatskoj doseglo je novu "razinu"! U istom tekstu - naravno o omiljenoj temi Srbiji i Vučiću - zagrebački portal "Večernji list" donosi tekst koji običnog čitaoca, mrzitelja svega što ima veze sa Srbijom pogotovo s predsednikom Srbije dovodi u potpunu šizofreniju - Da li je Srbija na ivici bankrota zbog mogućeg neisplaćivanja 1,6 milijardi evra iz evropskih programa ili je Brisel toliko zaplašen (Vučićem) da ne sme ni da uspori a kamoli da povuče kočnicu?

Zbunjeni ste?!

Samo prenosimo tekst Večernjeg koji vam nudi obe opcije.

Njihov nadnaslov teksta kaže: EU GUBI STRPLJENJE, a zatim sledi kontra naslov: BRISEL SE UPLAŠIO VUČIĆA - odgođena odluka o zamrzavanju 1,6 milijardi.

Tekst u Večernjem listu: Eu gubi strpljenje i plaši se Vučića

I tako hrvatski medij u svojoj želji da istakne Srbiju kao glavni problem u regionu i naglasi evropsku odličnost, ujedno sugeriše da je Srbija - odnosno njen predsednik Aleksandar Vučić - preveliki zalogaj kojeg se Unija plaši.

Otprilike, švedski sto - za svakog ponešto, pa uzmite kako vam odgovara.

Zagrebu je bitno samo da su Srbija i Vučić u naslovu, da na ime predsednika Srbije skupe neki dodatni klik - jer će protivnici režima kliknuti zbog onog "gubljenja strpljenja", a desničarima se nudi "strah Brisela".

A istina je uvek negde između: EU je odgodila odluku o 1,6 milijardi evra za Srbiju, ne može se govoriti ni o kakvoj obustavi isplate, koju su juče željno čekali i nadali joj se (i ovde u Srbiji a eto i u lijepoj njihovoj). Jednostavno, Srbija i dalje u fazi procene ispunjenosti koraka za koje je aplicirala i podnela zahtev za isplatu određenih tranši.

Podsetimo, juče su blokaderski mediji tvrdili da EU zamrzava novac Srbiji, da bi ih demantovala komesarka za proširenje Marta Kos koja u zvaničnom obraćanju poručila da Evropska unija i dalje razmatra isplatu sredstava iz Plana rasta, s obzirom da postoji doza zabrinutosti zbog određenih pitanja.

U međuvremenu je Vlada Republike Srbije naložila svim državnim organima da prilikom pripreme zakona ili podzakonskih akata posebnu pažnju moraju staviti na usklađenost predloženog propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i na to da li je predloženi propis prethodno bio konsultovan sa Evropskom komisijom.

Ukratko - ne verujte blokaderskim naslovima. Ni ovde u Beogradu ni tamo u Zagrebu. Sve je to jedan te isti klikbejt!