Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov danas je na skupštinskoj sednici ocenio da su priče o zamrzavanju EU fondova Srbiji spin i pokušaj otvaranja nove teme u javnosti, naglašavajući da je za njega najveći problem što postoje ljudi koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije milijardu i po evra.

Jovanov je tokom skupštinske rasprave to odgovorio poslaniku Pokreta slobodnih građana Pavlu Grboviću, koji je govorio o eventualnom zamrzavanju fondova iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

- Ono što je za mene samo problem, i to smatram da je najveći problem i za građane Srbije, to je što postoje ljudi na političkoj sceni, na javnoj sceni, koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije milijardu i po evra. Iskreno se radovali tome, i to je problem sa kojim će građani morati da se suoče na izborima i da ga reše olovkom onako kako se to inače rešava - rekao je Jovanov.

Poslanik "NPS-NLS" Uroš Đokić je tokom rasprave o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o trgovini rekao da SNS trgovinske zakone nije stavila na dnevni red zbog poboljšanje kvaliteta života građana, već, kako tvrdi, da bi se "zamaskirala činjenica da četiri godine nismo otvorili nijedno evropsko poglavlje".

Đokić je, obrazlažući amandman na Predlog zakona o zaštiti potrošača, ocenio da predlog zakona nema jasne kriterijume za određivanje kazni i da ga njegova poslanička grupa neće podržati.

Marijan Rističević sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" je rekao da je "gotovo dirljivo" slušati opoziciju kada priča o kvalitetu života građana, a u njihovo vreme je, kako kaže, prosečna plata bila 330 evra.

U nastavku Druge redovne sednice prolećnog zasedanja, poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na set zakona. Od ukupno 258 amandmana, 136 se odnosi na set trgovinskih zakona.