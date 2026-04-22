Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Beogradu objavili su ponovo svoje zahteve, nakon održanih izbora za Studentski parlament 16. aprila, na kome je situacija toliko kulminirala da je policija morala da interveniše zbog sukoboa unutar zgrade fakulteta, kada su pobedu odneli članovi Medicinskog kruga sa osvojenih 1044 glasova, dok je 967 glasova pripalo blokaderskoj listi Sinapsa. 

Blokaderi su od samog početka insistirali na maksimalnoj kontroli izbornog procesa - tražili su posmatrače, dodatni uvid u proceduru, čak i mogućnost zamene posmatrača tokom procesa, a svemu što su zahtevali - izašlo se u susret.

Sada, nakon gubitka, ponovo su se usudili da traže nekakve zahteve, a u ovim trenucima okupljaju se ispred Medicinskog fakulteta.

Kako su naveli na Iksu, zahtevi studenata u blokadi Medicinskog fakulteta su sledeći.

- Poništavanje i raspisivanje novih izbora za Studentski parlament u najkraćem mogućem roku, napismena potvrda o v.d. dekana da će u sklopu izborne komisije za naredne izbore biti članovi iz svih studentskih organizacija koje budu kandidovane na tim izborima, kao i preispitivanje statusa organizacije "Medicinski krug" - naveli su na Iksu.

Očekivajući podršku javnosti i korisnika Iksa, koja je u potpunosti izostala, dobili su suprotno - građani su pokazali da su im dozlogrdili njihovi zahtevi i pokopali ih u komentarima.

- Znači kada izgubite onda idemo ponovo na izbore? Ako opet izgubite onda idemo ponovo na izbore? U izbornoj komisiji da budu studenti po vašem izboru? Da se zabrani učešće drugih studenata koji nisu za vas? - naveo je korisnik Iksa, a drugi dodao - Hoćete muzičku želju?

Komentari takvog tipa, nizali se se jedan za drugim.

- Ovi imaju samo neke zahteve, a nikako da shvate da su obični dokoličari i gubitnici - navela je korisnica Iksa.

Kolika je dokolica zavladala među studentima blokaderima pokazuje i njihov najnoviji poziv za protest - PROTiV EVROVIZIJE!?

U galeriji ispod možete pogledati neke od komentara koje su blokaderima s Medicinskog uputili korisnici Iksa:

