Ustavni sud Republike Srbije usvojio je žalbe odborničke grupe Srpske napredne stranke u Zaječaru i poništio odluku Višeg suda iz tog grada o verifikaciji mandata odbornika posle lokalnih izbora održanih osmog juna prošle godine.

U obrazloženju odluke se kaže da Ustavni sud konstatuje da su izbori za odbornike Skupštine grada Zaječara održani u skladu sa zakonom, da je gradska izborna komisija 11. jula prošle godine donela rešenje o dodeli odborničkih mandata i izdala uverenje o izboru odbornika Skupštine grada Zaječara.

Prema izveštaju Gradske izborne komisije, SNS je osvojio 27 mandata dok je opozicionim strankama pripalo 23 odborničkih mesta.

U međuvremenu održane su dve neuspešne konstitutivne sednice skupštine grada, 6. avgusta i 24 . septembra, a Viši sud u Zaječaru je na žalbu odbornika opozicije poništio odluke o potvrđivanju odborničkih mandata, navodeći da su one donete nezakonito i nakon isteka svih rokova za konstituisanje Skupštine grada.

Odbornička grupa SNS je potom uložila žalbu Ustavnom sudu.

Sredinom decembra prošle godine Vlada Srbije uvela je privremeni organ u Zaječaru, za koji je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović, rekla da će biti na snazi do presude Ustavnog suda.