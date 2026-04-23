Najnovija akcija blokadera u najavi - protest i blokada RTS-a 28. aprila zbog Evrovizije - kap je koja je prelila narodnu čašu!

Javnost je, malo je reći, šokirana pozivom na još jednu blokadu - i to zbog zabave i pesme.

Na Iksu - gde su Filolozi u blokadi i najavili ovu veličanstvenu blokadu - javnost je žestoko reagovala i osudila taj potez.

- Blokaderi bi da blokiraju ulice zbog Evrovizije. Kad nema više tema, može i pesma da posluži kao razlog za protest. Ispred RTS-a zbog Evrovizije, dok vlast završava kilometre autoputa kojima će svi sutra da idu. Vidimo se za Vidovdan na otvaranju autoputa da presečemo vrpcu - navela je korisnica pod nazivom Jelena Rosić.

Sasvim očekivano, sa ciljem da se stane na put ovakvim sumanutim i apsurdnim stvarima, usledio je niz komentara dela javnosti koju su opleli po blokaderima.

- Dok jedni organizuju proteste zbog medijskih tema, drugi očekuju rezultate u infrastrukturi i ekonomiji. To je razlika u pristupu. Prioriteti mnogo govore. Protesti imaju težinu kad se bave suštinskim pitanjima. Sve ostalo deluje kao skretanje pažnje - navela je korisnica Iksa.

Jedan od korisnika naveo je da su blokaderi obesmislili bilo šta što je normalno, dok je drugi dodao da oni rade po nalogu hrvatske službe i da su dobili nalog da nanesu štetu Srbiji.

- Dok se grade putevi i rešavaju konkretne stvari, nekima je važnije da traže razlog za blokadu! Lako je blokirati ulicu, teže je napraviti km autoputa! Vidimo se na otvaranju, da aplaudiramo uspehu! - navela je još jedna korisnica Iksa.

Jedan od zanimljivih komentara bio je i - Sledeća blokada...Zašto je kontejner sive boje? Neka ljubičasta ili neon plava.

U galeriji ispod možete pogledati komentare na račun novog blokaderskog protesta, koji pokazuju samo bes naroda, bez ikakve podrške ili trunke razumevanja.

Blokaderi su na sve spremni u svojoj dokolici i nemoći za bilo čime. Nadamo se da će iskočiti post sa objašnjenjem zašto bi blokirali i pravili protest ispred RTS zbog jednog međunarodnog muzičkog takmičenja, a možda se u međuvremenu odluče za novi "podvig", jer do utorka ima vremena...