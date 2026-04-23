Sinoć je blokaderska N1 prenosila debakl, štob'sereklo, na domaćem terenu - propalu blokadu dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Naime, blokaderski medij je najavljivao maltene neviđeni spektakl, pa su imali i lajv uključenje, svojevrsni specijal o još jednoj nezakonitoj blokadu, međutim, ovaj pokušaj haosa propao je u rekordnom roku.

U 20h N1 objavljuje u etru, sa punim žarom: "Studenti Medicinskog fakulteta blokirali su zgradu Dekanata!"

Kako je prenela i reporterka Tamara Ognjanović, padala je kiša, te su blokaderi ušli u Dekanat.

Nakon obavljenog razgovora i sa dekanom u zgradi, dobili su i zvanični dopis koji je usvojen od strane Senata, datiran od pre dve nedelje, a na kom piše da su usvojena nova pravila o tome do koliko sati sme da se boravi na fakultetu i kakve mere se mogu preduzimati protiv svih onih koji se nakon tog vremena nađu u zgradi fakulteta, odnosno, Dekanata.

Sa blokaderskog medija se takođe moglo čuti i da blokaderi ''pretpostavljaju da je taj dopis usvojen nakon nesreće na Filozofskom fakultetu i da je poslat svim beogradskim fakultetima, rečeno im je i pokazano da prema novim pravilima oni ne smeju da se zadržavaju u zgradi Dekanata nakon 20 časova''.

Blokaderi ispred Dekanata Foto: Printscreen N1

Dakle, i pismenim i usmenim putem su obavešteni o posledicama i da ukoliko se nasilnički ponašaju i krše pooštrena pravila koja su postavljena zbog pojačane bezbednosti, organi reda i mira će morati da reaguju i da postupaju po tome, odnosno, da bi protiv onih koji blokiraju mogle biti podnete krivične, ili disciplinske prijave, u slučaju pokušaja nasilničkog ponašanja.

Posle jednog časa od trenutka kada su objavili svoj pokušaj, sve lađe su im potonule, a razlog je njihov pokušaj oglušivanja o naredbi.

"Rečeno im je da prema tim novim pravilima oni ne smeju da se zadržavaju u zgradi fakulteta odnosno Dekanata. Zaprećeno im je policijom, rečeno im je da će protiv svih onih koji posle 20h budu u zgradi biti podnete krivične i disciolinske prijave. Zbog toga su oni napustili zgradu ", javila je reporterka.

KRAJ, THE END!