Slušaj vest

Opštinski odbor SNS Zvezdara oglasio se nakon današnjeg saopštenja Demokratske stranke, da su "batinaši" jutros napali i povredili uzbunjivača Milana Petrića iz JKP Gradska čistoća Beograd. Opštinski odborm SNS saopštio je da je u pitanju još jedan pokušaj brutalnog spinovanja i svesnog obmanjivanja javnosti.

- Demokratska stranka, predvođena Srđanom Milivojevićem, ponovo pokazuje izuzetno opasan politički obrazac u kojem se bez dokaza, bez odgovornosti i bez elementarne istine plasiraju teške optužbe s ciljem da se izazove haos. Ova blokaderska kvazi politika "prvo optuži - pa eventualno proveri" postala je njihov zaštitni znak, sa očiglednom namerom da se kroz kontinuirano podizanje tenzija destabilizuje sistem a neistomišljenicima crtaju mete - piše u saopštenju opštinskog odbora Zvezdara.

Kako je istaknuto, ovakvo delovanje sve više poprima obrise opasne političke kampanje koja se, s pravom, može okarakterisati kao pokušaj napada na državu kroz institucionalni terorizam i medijske manipulacije.

- Svakodnevno plasiranje neutemeljenih optužbi i podsticanje atmosfere straha i konflikta predstavlja očajnički vid političkog delovanja koji opasno klizi u sferu terorizma. Posebno je problematično što se Milan Petrić u njihovom narativu unapred proglašava "uzbunjivačem", iako za takvu kvalifikaciju ne postoji potvrda nadležnih institucija. Time se svestan pokušaj političke manipulacije podiže na viši nivo - zloupotrebljava se ozbiljan pravni institut zarad dnevno-političkog marketinga - navedeno je u saopštenju.

Prethodno je Demokratska stranka (DS) saopštila da su batinaši jutros napali uzbunjivača Milana Petrića iz JKP Gradska čistoća Beograd.

Istovremeno, direktno targetiranje rukovodstva JKP "Gradska čistoća", uključujući Marka Popadića, bez ijednog relevantnog dokaza, predstavlja klasičan primer političkog linča putem medija, kažu iz odbora.

- Ovakvo ponašanje ne doprinosi utvrđivanju istine, već za cilj ima da isključivo produbljuje podele i stvara atmosferu linča. Dodatno, iznošenje tendecioznih i zlonamernih tvrdnji o navodnim izvršiocima i njihovim motivima bez zvanične istrage nadležnih institucija, predstavlja opasnu igru u kojoj se pojedinci unapred proglašavaju krivima što je neprihvatljivo u bilo kom ozbiljnom i odgovornom društvu - navedeno je i dodato da su zahtevi sledeći:

- da nadležni organi hitno utvrde sve činjenice,

- da se javnosti stave na uvid svi relevantni dokazi uključujući izjave svedoka i snimke video-nadzora,

- i da se konačno prekine praksa političkog fabrikovanja afera.

- Građani Srbije nisu naivni i jasno prepoznaju razliku između istine i političkog performansa. Vreme je da se prestane sa kampanjama dirigovanim spolja, a zasnovanim na zlonamernim pretpostavkama, idiotskim konstrukcijama i tajkunsko-medijskim manipulacijama. Srbija zaslužuje ozbiljnost, odgovornost i istinu - a ne političke obračune vođene preko leđa građana.Jer na kraju i uvek - Srbija pobeđuje! - zaključeno je u saopštenju.