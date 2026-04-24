Kako je naglasio Savo Minić, svakodnevno se prati situacija u vezi sa generalom i jasno je da pritvorska bolnica u Hagu ne odgovara njegovom zdravstvenom stanju i da predstavlja osvetu, ili mučenje.

- Mislim da je ovo nedopustivo, pogotovo jer smo čuli da medicinska nega i pomoć nisu bili adekvatni. To predstavlja kršenje elementranih ljudskih normi - rekao je Minić.

general Ratko Mladić Foto: Profimedia/Peter Dejong

On je takođe istakao da Srpska, kao i Srbija, može da da garancije i da se obraća institucijama i ustanovama.

Naveo je i da je Haški tribunal izgubio kredibilitet, ali da je ostala želja, kada su Srbi u pitanju, da se sve srpovede po najstrožim mogućim pravilima uz kršenje svih mogućih međunarodnih normi.

- Sigurno da ćemo koristeći saradnju sa Srbijom reagovati prema svim međunarodnim institucijama - rekao je Minić.

Podsetimo, predsednik Vlade Srbije i veliki stručnjak iz oblasti endokrinologije prof. dr Đuro Macut apelovao je danas na Mehanizam u Hagu da general Ratko Mladić bude pušten iz zatvora u tom gradu i nastavi lečenje u Srbiji i istakao da je Mladić životno ugrožen, kao i da njegov slučaj ima humanitarni aspekt i prevazilazi sudske i pravne okvire.

- Mi apelujemo da se general Mladić vrati u zemlju, da ovde nastavi život i da se briga o njemu nastavi pod kontrolom lekara u našoj zemlji. Ovo je jedan humanitarni aspekt borbe za život i izlazi izvan okvira samog Tribunala i suđenja. Mi dajemo sve garancije za boravak generala Mladića u Srbiji - rekao je Macut na konferenciji za novinare posle sastanka se sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, kojem su prisustvovali i ministar pravde Republike Srbije i Republike Srpske.